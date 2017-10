2-1. Almora Júnior y Rizzo protagonizan triunfo y dan ventaja a Cachorros

Chicago (EE.UU.), 10 oct (EFE).- El bateo oportuno apareció en el momento ideal para los Cachorros de Chicago que tuvieron al emergente Albert Almora Júnior y al italiano Anthony Rizzo como los peloteros que aportaron las carreras impulsadas del triunfo por 2-1 de los actuales campeones de la Serie Mundial en el cuarto partido de la serie divisional de la Liga Nacional.

Al año siguiente de su histórico campeonato, Rizzo y los Cachorros vuelven a aportar suspense y emoción en su carrera por repetir el memorable octubre que les llevó a conseguir el título de la Serie Mundial después de 108 años sin haberlo conseguido.

Rizzo rompió el empate con un sencillo remolcador y dos outs en el octavo episodio, y los Cachorros lograron neutralizar la magistral actuación del abridor derecho Max Scherzer.

La victoria les puso con la ventaja de 2-1 en la serie al mejor de cinco y están a una más de alcanzar la Serie de Campeonato del Viejo Circuito.

Los Nacionales tenían una base a disposición cuando Rizzo se presentó a batear y con el corredor emergente cubano Leonys Martín en segunda base.

Pero el piloto de los Nacionales, el veterano Dusty Baker y ex de los Cachorros, prefirió enfrentar al toletero con el receptor venezolano Willson Contreras en el círculo de espera.

El zurdo mexicano Óliver Pérez entró en relevo y Rizzo conectó un elevado que cayó en lo corto del jardín izquierdo-central, en medio de tres defensores de Washington.

Rizzo se cayó al dar la vuelta por la inicial y fue sacado out para poner fin al episodio, pero no pareció importarle mucho.

Scherzer lució dominante en su regreso tras una lesión muscular, lanzando un juego sin imparables hasta el séptimo episodio.

Pero al igual que en el primer duelo de la serie divisional, cuando Chicago pasó dificultades similares ante Stephen Strasburg, los reinantes campeones de la Serie Mundial fueron perseverantes para encaminarse a una emocionante victoria.

El cuarto partido de la serie al mejor de cinco será el martes. El abridor de origen puertorriqueño Jake Arrieta, también de vuelta tras una lesión muscular, abrirá por los Cachorros frente a Tanner Roark de los Nacionales.

Chicago cometió cuatro errores, incluyendo dos del jardinero izquierdo Kyle Schwarber en la misma atroz jugada, y Rizzo y Jason Heyward también se durmieron con inusuales fallos en el corrido de las bases.

Pero los Cachorros se beneficiaron con el oportuno sencillo remolcador del emergente de origen cubano Almora Junior para la carrera del empate 1-1 en el séptimo y una sólida apertura del zurdo colombiano José Quintana en el primer juego de postemporada en el Wrigley Field desde que la Serie Mundial del año pasado culminó en Cleveland.

El relevista cerrador Wade Davis, el único representante de los Cachorros en el último Juego de Estrellas, retiró a tres en fila para su segundo salvado de la serie, con el jardinero Jayson Werth elevando hacia el inicialista Rizzo para poner fin al juego.

"Cometemos errores, pero al final hicimos muy buenas jugadas", destacó el piloto de los Cachorros, Joe Maddon.

Quintana cubrió cinco entradas y dos tercios, permitiendo una carrera, en su bautismo en la fase final.

Scherzer ponchó a siete bateadores rivales y dio tres boletos antes de ser relevado, luego que Ben Zobrist conectó un doble al jardín izquierdo-central ante su pitcheo número 98 de la noche.

Con un out en el séptimo, ese fue el primer imparable de Chicago en el partido.

Baker, en su intento de mantener una ventaja 1-0, optó por el zurdo Sammy Solís, con efectividad de 5.88 en la campaña regular. Maddon recurrió a Almora Júnior en lugar del zurdo Schwarber.

Maddon ganó la batalla táctica, luego que fuera criticado por permitir que Carl Edwards Junior le lanzara a Bryce Harper en el octavo episodio del segundo partido y el toletero respondió con un jonrón de dos carreras.

Almora Júnior empalmó una línea ante un lanzamiento en cuenta de 3-2, por el izquierdo-central, para su primer imparable de la postemporada en 15 turnos.