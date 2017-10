Brady asegura que jugará el domingo contra los Jets pese a su lesión

Foxborough (Massachusetts, EE.UU.), 11 oct (EFE).- El estelar mariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra, Tom Brady dijo que jugará el domingo contra los Jets de Nueva York a pesar de que se perdió el entrenamiento del martes y hoy estuvo fuera de las repeticiones del equipo, debido a una lesión en el hombro izquierdo.

"No tengo duda, el domingo estaré en el campo de juego", declaró Brady, quien agregó que "no se preocupen por mí, estoy bien, listo para salir al partido del domingo".

Sobre su ausencia del martes y su participación limitada el miércoles, comentó que "es parte del juego, siempre hay lesiones, pero en mi caso, estoy perfectamente bien, puedo jugar".

Agregó que "estaré allí el domingo, no se preocupen. Creo que todo el mundo lo hace. Hay un montón de golpes y moretones en el transcurso de un año, así que no soy la excepción".

"Es un deporte de mucho contacto, todo el mundo está lidiando con algo, es parte de la acción, todos tienen golpes y magulladuras, sólo se debe tratar con ellos lo mejor que se pueda y prepararte para la próxima semana", agregó.