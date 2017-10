Goodell advierte que las protestas durante el himno nacional no pueden seguir

Houston (EE.UU.), 11 oct (EFE).- El comisionado de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Roger Goodell, ya tiene sobre la mesa datos "alarmantes" de los efectos negativos que para el deporte pasatiempo nacional genera la crisis de las protestas de los jugadores durante la entonación del himno nacional al comienzo de los partidos.

Goodell ya ha dejado muy claro en una carta que envió el martes a los 32 equipos que quiere que los jugadores estén de pie durante el himno.

No aportó nada específico sobre cómo pretende asegurar que eso ocurra, pero escribió que eso "incluiría elementos como utilizar la plataforma dentro de la temporada para promover el trabajo de nuestros jugadores en esos asuntos centrales con los que quieren estar involucrados".

El contenido de la carta será el asunto central de discusión de la reunión regular de otoño de la NFL, que se va a celebrar la próxima semana en Nueva York, donde está la sede de la liga.

Después que el presidente Donald Trump enviara un mensaje por Twitter el mes pasado diciendo que los dueños de la NFL deben "despedir" a los jugadores que se arrodillen durante el himno, la NFL quiere dejar muy clara su posición al respecto y sobre todo lo que el comisionado Goodell va a pedir a los dueños.

Que no será más que dejarles muy claro con datos que si no se da una solución a la crisis de las protestas de los jugadores el negocio de la NFL va a sufrir graves pérdidas en el apartado económico como ya se han empezado a ver con la pérdida alarmante de la audiencia de televisión.

"La NFL está trabajando arduamente para que la crisis de las protestas de los jugadores se encauce por el camino de una solución válida para todos", destaca el último comunicado ofrecido por la liga. "Trabajamos para unir a la gente".

El comisionado Goodell pasó el día de ayer con los jugadores de los Miami Dolphins, miembros del orden público y líderes comunitarios.

"Su presencia le permitió ser testigo de la labor extraordinaria que nuestros jugadores y los equipos están haciendo para fortalecer sus comunidades", subraya el comunicado de la NFL. "Los jugadores alrededor de la liga estarán en Nueva York la semana próxima para reunirse con los dueños y continuar nuestro trabajo juntos".

Sin embargo, el dueño de los Cowboys de Dallas, Jerry Jones, fue categórico el pasado domingo cuando declaró que cualquier miembro de su equipo que le falte el respeto a la bandera no jugará.

Jones ha ofrecido comunicación directa con los jugadores para discutir todos los aspectos que deseen, pero durante el himno nacional, todos deben guardar el máximo respeto a los símbolos nacionales.

Por su parte, los Dolphins implementaron una política que los jugadores en el terreno o en el lateral tienen que mantenerse parados para el himno, aunque dejaron la opción a los jugadores de permanecer en el vestuario hasta que finalice el himno.

Mientras que los jugadores también han reaccionado a los nuevos acontecimientos relacionados con la crisis de las protestas y de acuerdo al liniero defensivo de los Buccaneers de Tampa Bay, Gerald McCoy, en declaraciones a la cadena de televisión ESPN, advirtió que obligarlos a estar de pie durante la interpretación del himno nacional podría "crear un tumulto" y una mala relación entre la liga y los profesionales.

"No creo que a los jugadores les va a gustar", señaló McCoy cuando se le preguntó sobre una posible reacción de los jugadores. "Pienso que eso va a causar un gran tumulto si eso ocurre porque básicamente le estás quitando un derecho constitucional a la libre expresión de manera pacífica".

McCoy, un veterano de ocho años y uno de los capitanes defensivos, dijo que no planifica arrodillarse durante el himno.

"Pero tengo dos compañeros de equipo que lo hicieron, Mike Evans y DeSean Jackson. Ese es su derecho que debemos respetar", comentó McCoy. "Y si lo van a hacer de nuevo, tendrán el apoyo de todo el equipo".

Sin embargo, McCoy como el resto de los jugadores que reivindican el derecho constitucional a la protesta durante el himno nacional, no habló del que tienen millones de estadounidenses a no sentirse ofendidos con sus acciones durante la entonación del himno nacional.

"Como muchos de nuestros aficionados, creemos que todos deben mantenerse de pie para el Himno Nacional. Es un momento importante para nuestro deporte. Queremos honrar a nuestra bandera y a nuestro país y nuestros aficionados así lo esperan", destaca Goodell en su carta.

Los Buccaneers, hasta ahora, no habían declarado una política específica sobre el himno, de ahí que Goodell, en su carta, desea que todos los equipos establezcan a través de la liga una posición común y una reglamentación específica.