John Farrell no volverá la temporada 2018 como piloto de los Medias Rojas

Boston (EE.UU.), 11 oct (EFE).- La salida "anunciada" de John Farrell como piloto de los Medias Rojas de Boston se confirmó cuando el equipo anunció de manera oficial que no seguirá en el cargo la próxima temporada, a pesar que le quedaba uno más de contrato.

Farrell, que dirigió al equipo a los primeros títulos de división consecutivos, pero luego cayó eliminado en la primera ronda de los playoffs, al final le costó el puesto.

El veterano manejador fue dejado en libertad por el equipo, de acuerdo a lo expresado por el presidente de operaciones de béisbol de los Medias Rojas, Dave Dombrowski, que no dio detalles sobre las razones que le llevaron a despedir a Farrell.

La marca de Farrell al frente de los Medias Rojas fue de 432-378 en un periodo de cinco años de montaña rusa que incluyó un campeonato de la Serie Mundial en 2013 y dos últimos lugares.

Se convirtió el único piloto de los Medias Rojas que gana tres coronas del Este de la Liga Americana y ocupa el sexto lugar en la lista de victorias histórica del equipo.

Pero Farrell también se convirtió en un saco de boxeo para los frustrados fanáticos y comentaristas radiales.

Mientras todos los pilotos están bajo fuego por los movimientos dentro de juego que no funcionan, Farrell fue objeto de un mayor escrutinio que muchos.

Los teóricos de la conspiración sostienen que habría sido despedido en 2015 si no hubiera perdido las últimas seis semanas de la temporada para someterse a un tratamiento contra el cáncer.

Dombrowski no quiso decir si Farrell se habría mantenido al frente del equipo si los Medias Rojas hubiesen eliminado en la Serie Divisional a los Astros de Houston, que fueron los ganadores 3-1 al mejor de cinco partidos.

Lo único que confirmó Dombrowski fue que no había sido una decisión tomada a la ligera sino todo lo contrario, que se había llegado a la conclusión que el equipo necesitaba una nueva voz dentro del vestuario y una nueva imagen ante el público.

A pesar de otro final en primer lugar en la División Este de la Liga Americana, la impopularidad de los Medias Rojas creció bastante esta temporada.

Las audiencias de televisión en las horas punta en la cadena de los Medias Rojas New England Sports Network (NESN) bajaron un 15 por ciento este año respecto al pasado, que fue la temporada final del toletero dominicano David Ortiz.

Dombrowski se reunió con su personal de operaciones deportivas luego de la derrota del lunes y tomó la decisión de cortar sus lazos con Farrell.

El martes, presentó su decisión en una reunión cara a cara con el dueño del equipo, John Henry, el presidente CEO, Sam Kennedy, mientras que el presidente, Tom Werner, escuchó toda la conversación en teleconferencia.

El miércoles en la mañana, Dombrowski citó a Farrell para que acudiese a las oficinas del Fenway Park, donde le comunicó la noticia de su despido, y de acuerdo al gerente general de los Medias Rojas sólo recibió una pregunta por parte del ya exmanejador del que dijo que lo vio "decepcionado" por la decisión que habían tomado de que no siguiese con el equipo.

Dombrowski ahora podrá seleccionar al piloto por sí mismo. Al tomar las riendas de la organización a finales de la temporada 2015, Dombrowski heredó a un Farrell en el puesto que ya sufría de cáncer.

Y aunque Dombrowski nunca dejó entrever su incomodidad, llegando incluso a felicitar a Farrell la semana pasada cuando los Medias Rojas aseguraron el banderín del Este LA, tampoco fue demasiado efusivo en su alabanza.

Dombrowski solo ha contratado dos pilotos en las pasadas 12 temporadas como fueron Jim Leyland, con quien trabajó tanto con los Marlins de Florida como con los Tigres de Detroit, pero que está retirado, y Brad Ausmus, un potencial candidato a reemplazar a Farrell.

Ausmus fue recientemente despedido por los Tigres tras una temporada en la que terminaron en el sótano con 98 derrotas.

Los Medias Rojas podrían mirar dentro de la organización a su exreceptor y capitán del equipo Jason Varitek, que tiene una gran aceptación entre los fanáticos.

Otras posibilidades podrían incluir a Gary DiSarcina, que fue el entrenador de la banca con Farrell, y al boricua Alex Cora, que también ocupa el mismo puesto con los Astros de Houston.

Cora, que ha sido entrevistado por varias organizaciones en las pasadas temporadas y quien fue jugador de los Medias Rojas de 2005 al 2008.

Dombrowski también tiene una gran relación con el piloto y miembro del Salón de la Fama Tony La Russa, quien recientemente cumplió 73 años y no ha dirigido desde 2001 cuando estaba con los Cardenales de San Luis, pero ha sido el responsable de la reconstrucción de los Diamondbacks de Arizona.