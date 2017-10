Barça y Veszprém llegan a un acuerdo para que Aron Palmarsson sea azulgrana

Barcelona, 13 oct (EFE).- El central internacional islandés Aron Palmarsson (27 años y 1,93 metros) será jugador del Barcelona a partir del próximo lunes después de que el Veszprém húngaro, club que había declarado en rebeldía al jugador tras negarse a cumplir el año de contrato que le quedaba y el club catalán hayan llegado a un acuerdo, según ha sabido EFE de fuentes próximas a la negociación.

Palmarsson tenía un acuerdo del Barcelona a partir del verano de 2018, pero se negó a incorporarse a los entrenamientos del Veszprém a principios de esta temporada, tal y como le comunicó a su entrenador Ljubomir Vranjes.

Todo apuntaba a que el club magiar iba a llevar a Palmarsson a los tribunales, ya que el Barcelona parecía dispuesto a no contar con el jugador esta temporada.

Pero la recaída del central danés Lasse Andersson de su lesión de rodilla que le llevó de nuevo al quirófano, retrasando 'sine die' su retorno a las pistas, que estaba fijado a finales de octubre, hizo que el Barcelona se replantease la situación.

Desde entonces el Barcelona ha estado negociando con el Vesprém una cantidad para que Palmarsson quedase libre. El hecho de que Vranjes anunciara que no quería ver más al jugador por el club, ha facilitado algo las cosas, aunque la cifra que ha pagado el Barcelona es cercana al millón de euros.

Al haberse declarado en rebeldía, también hacia peligrar la presencia de Palmarsson en el Europeo de Croacia y si llegaba a Barcelona después de octubre no podría jugar la Liga de Campeones hasta febrero de 2018; de esta manera podrá hacerlo ya el próximo mes.

Tras el acuerdo firmado, Palmarsson, de 27 años, será jugador azulgrana lo que resta de esta temporada y las tres siguientes. Según fuentes cercanas al jugador, éste ya se encuentra en Barcelona, el lunes podría pasar revisión médica y empezar ya a entrenar con el equipo, a la espera del pase internacional que le permita competir en liga Asobal y Liga de Campeones.