27-24. Sterbik y la defensa del Vardar ahogan al Barcelona

Barcelona, 14 oct (EFE).- El FC Barcelona Lassa ha sufrido la primera derrota de la temporada tras caer (27-24) en la pista del Vardar macedonio, vigente campeón de Europa, y que con esta victoria se queda líder en solitario del Grupo A de la Liga de Campeones.

El resultado final ha sido incluso corto por lo visto en el Jane Sandanski Arena de Skopje donde el Barcelona ha llegado a ir siete tantos abajo (23-16, m.48) frente a un rival que ha sabido parar la ofensiva de Xavi Pascual con una dura defensa en 'cinco-uno' y un Joan Cañellas muy activo.

Pero la clave ha sido la actuación del meta serbio nacionalizado español Arpad Sterbik, una pesadilla para la primera línea catalana (18 paradas; 11 en la primera mitad). También Gonzalo Pérez de Vargas, con diez paradas en la segunda parte, ha estado a gran nivel y ha evitado una diferencia más amplia a favor de los macedonios.

Poco podía esperar Xavi Pascual lo que se le venía encima a su equipo en la primera mitad, especialmente cuando, con tres tantos de Raúl Entrerríos, su equipo se iba por delante (2-4, m.6). Sin embargo, la defensa 'cinco-uno' de Raúl González con Joan Cañellas como avanzado iba equilibrando el partido 6-6 (m.11).

Pocos minutos después empezaba el recital de Arpad Sterbik, que acabaría la primera mitad con 11 paradas, ocho de ellas entre los minutos 14 y 30. Esto desequilibró al Barcelona, que encajaba un parcial de 5-0 (11-6, m.17).

Ni un tiempo muerto de Xavi Pascual, ni la entrada de N' Guessan y de Jure Dolenec como central evitaban que el Barça estuviese siete minutos en blanco antes de que Valero Rivera rompiera la sequía de su equipo (11-7, m.18).

Además el Vardar no bajó el ritmo y su máximo goleador, el lateral montenegrino Vuko Vorozan, bien arropado por Jorge Maqueda llevaban a la máxima ventaja de la primera mitad (15-9, m.26), aunque Victor Tomás y una pena máxima transformada por Valero Rivera dejaban el resultado en 16-12 al descanso.

González no varió sus sistemas en 'cinco-uno' y 'tres-dos-uno', con Cañellas avanzado y el Barcelona no estaba cómodo en ataque y algo descentrado en defensa, aunque Gonzalo ya empezaba a estar más acertado.

Con 20-15, en el minuto 42, Pascual decidió arriesgar, jugar con siete hombres en ofensiva y sin portero. Descontó un tanto el Barça (20-16), que nunca creyó en la victoria.

La seguridad de Sterbik contagiaba a su defensa que se endurecía, especialmente por medio del macedonio Stojanche Stoilov, del exazulgrana Jorge Maqueda y del serbio Ilija Abutovic.

Y en ataque, las combinaciones de Borozan y el central croata Luka Cindric llevaban a la máxima ventaja del partido para el Vardar (23-16, m.48) y no se ampliaba, por la gran actuación de Pérez de Vargas.

Un nuevo tiempo de Pascual, volviendo su equipo a seis de campo y portero con la entrada de Dolenec junto a Raúl Entrerríos y las exclusiones de los macedonios dejaban el marcador en el 27-24 final.

Ficha técnica

27- HC Vardar (16+11): Sterbik; Shishkarev (3), Ferreira (1), Cindric (4), Cañellas (1), Abutovic (-), Dibirov (4), - siete inicial-, Borozan (6), Stoilov (-), Maqueda (5), Karacic (1), Cupic (2), Marsenic (-), Kristopans (-) y Milic (p.s.).

24 - FC Barcelona (12+12): Gonzalo Pérez de Vargas; Víctor Tomás (3), Mem (2), Syprzak (2), Raúl Entrerríos (5), Jallouz (2), Valero Rivera (7, 5p) -siete inicial- Viran Morros (-), Ariño (-), Sorhaindo (-), Dolenec (2), Alexis Borges (-), N' Guessan (1), Lenne (-) y Ristovski (p.s.)

Arbitros: Vaidas Mazeika (LIT) y Mindaugas Gatekis (LIT). Exclusiones: Ferreira (m.6), Stoilov (m.50), Maqueda (m.57) y Kristopans (m.58) y Marsenic (m.59), por el Vardar; y a Borges (m.17) y Sorhaindo (m.40) y Entrerríos (m.60) por el Barcelona.

Parciales cada cinco minutos: 1-2, 5-5, 9-6, 12-7, 14-9,16-12 (descanso). 19-13, 20-15, 20-16, 23-18, 25-20 y 27-24 (final).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada del Grupo A de la Liga de Campeones 2017-2018 disputado en el Jane Sandanski Arena de Skopje (Macedonia) ante unos 7.500 espectadores, totalmente lleno.