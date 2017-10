Gronkowski está recuperado y se reporta listo para el partido del domingo

Nueva York (EE.UU), 13 oct (EFE).- El ala cerrada de los Patriots de Nueva Inglaterra, Rob Gronkowski, dijo estar listo para enfrentar a los Jets de Nueva York el domingo durante la sexta semana del campeonato regular de la NFL.

"Me siento perfectamente bien, no voy a tener ningún problema en salir al campo de juego el domingo", dijo Gronkowski, quien se perdió por una lesión en el muslo el partido de la semana pasada contra los Buccaneers de Tampa Bay, a quienes vencieron 19-14.

El jugador volvió a los entrenamientos el jueves, aunque lo hizo de manera limitada, pero esta tarde lo hizo sin restricciones.

"Fue una lesión que no conllevó ninguna gravedad, sólo descansé, me recuperé rápido y bien, y ahora estoy listo para darle a mi equipo lo mejor de mí, así que el domingo vamos a salir al campo de juego en busca de un triunfo", dijo Gronkowski.