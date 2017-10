2-1. Correa y Verlander dan forma al triunfo de los Astros

Houston (EE.UU)., 13 oct (EFE).- El parador en corto puertorriqueño Carlos Correa pegó doble remolcador en el noveno episodio y el abridor Justin Verlander lanzó joya en ruta completa y los Astros de Houston derrotaron 2-1 a los Yanquis de Nueva York, quedando a un triunfo de pasar a la Serie Mundial.

El triunfo permite a los Astros poner números de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana que se juega al mejor de cinco, por lo que una victoria más les dará derecho de viajar a la Serie Mundial.

La Serie por la Liga Nacional la juegan los Dodgers de Los Ángeles contra los Cachorros de Chicago. Los ganadores de ambas series deberán enfrentarse en el Clásico de Otoño.

Si una noche antes, Correa, también en el cuarto episodio, pegó sencillo remolcador para iniciar la cuenta de los Astros, esta vez no quiso dejar pasar la oportunidad y volvió a hacer brillar el tolete.

En el juego del sábado Correa, que terminó remolcando las dos carreras de la novena tejana, conectó doble entre los jardines derecho y central para empujar al segunda base venezolano José Altuve con la anotación que rompió empate en la pizarra y selló la victoria de la novena tejana.

Antes, en la parte baja de la cuarta entrada, Correa dio movilidad a la pizarra con batazo de cuatro esquinas que voló 344 pies (104 metros) por todo lo alto del jardín derecho, sin corredores en el camino.

Correa, que pegó casi perfecto con 2 de 3 y que deja en .429 su promedio con el tolete en la fase final, castigó con su toletazo de vuelta entera al abridor dominicano Luis Severino.

El boricua necesitó el protagonismo del intermediarista venezolano José Altuve, que alcanzó base al pegar imparable contra el cerrador cubano Aroldis Chapman, y corrió desde la primera base con el imparable del puertorriqueño.

Cuando Correa llegó a la intermedia deslizándose, decidió levantarse inmediatamente para tratar de impedir un tiro limpio del segunda base el dominicano Starlin Castro, lo que dio resultado, ya que Altuve llegó a la registradora aprovechando que al receptor Gary Sánchez le hizo un bote la pelota y no pudo ponerlo out, marcando de esa manera la carrera del triunfo.

Altuve terminó con dos imparables y llegó a 13 en 23 oportunidades con el madero (.565) en lo que va de postemporada.

La victoria se la acreditó en la lomita Verlander (1-0) en labor de ruta completa, al permitir cinco imparables, carrera, dio una base y ponchó a 13 bateadores.

Verlander impuso marca en juegos de fase final con su mejor registro de por vida en número de ponches, con 13, y registró su segundo juego completo en postemporada en su carrera.

El lanzador necesitó 124 envíos para concluir su tarea, incluidos 93 de strike, enfrentando a 32 bateadores.

Verlander concluyó el juego retirando a los estelares de los Yanquis el guardabosques Aaron Judge, al receptor Gary Sánchez y al primera base Greg Bird.

Por los Yanquis, en la quinta entrada el antesalista Todd Frazier hizo contacto con el madero pegando doble entre los jardines izquierdo y central y remolcó anotación.

El derrotado fue el cerrador cubano Aroldis Chapman (0-1) en un tercio de entrada, aceptando dos imparables y carrera.

El tercer juego de la serie se llevará a cabo el lunes por la noche en el Yankee Stadium de los Yanquis, que subirán a la lomita a su abridor estelar C.C. Sabathia, mientras que los Astros jugarán con Charlie Morton.