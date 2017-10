Alfonso Sánchez: "La plantilla está sufriendo, pero hay tiempo para reacción"

Sevilla, 17 oct (EFE).- El capitán del Real Betis Energía Plus, Alfonso Sánchez, reconoció que el equipo "es consciente de la situación y está sufriendo", al ser penúltimo de la Liga Endesa tras cuatro derrotas seguidas en el arranque, pero afirmó que "hay tiempo para reaccionar" y que debe empezar el domingo ante el Fuenlabrada.

El escolta, el único jugador que sigue del pasado año en el equipo verdiblanco y que cumple su tercera temporada en el club, aseguró que tienen "mimbres para sacar esto adelante" y que "hay que hacerlo desde ya", además de que la campaña está recién comenzada y sólo se llevan cuatro jornadas.

"De nuevo ha sido un verano complicado, lo que ha condicionado toda la planificación deportiva. Hay compañeros que llevan poco tiempo trabajando con el grupo y muchos debutantes en la competición, por lo que necesitamos conjuntarnos y trabajar mucho como equipo", dijo Sánchez en declaraciones facilitadas por el club.

El exterior consideró que "la calidad individual" que hay en el plantel tiene que "reflejarse en el grupo", aunque "no es fácil porque influyen muchos factores", y recalcó que tienen "un vestuario con una tremenda calidad humana, aparte de la profesional", y que está "convencido de que va a haber un punto de inflexión".

"Necesitamos que ocurra cuanto antes y trataremos de que sea ya ante el Montakit Fuenlabrada", aseveró el capitán verdiblanco ante la visita de los madrileños al pabellón sevillano de San Pablo.

El jugador jiennense criado en Marbella reconoció que el choque del domingo "no es una final", ya que aún están en la quinta jornada de liga, si bien subrayó que los jugadores lo afrontan como si lo fuera "porque es un partido fundamental para cambiar la dinámica".

Además, recordó que ya se ha visto en situaciones similares, como hace dos temporadas, cuando en su primera campaña en el entonces CB Sevilla también tuvieron "un inicio muy malo, pero poco a poco las cosas fueron arreglándose", por lo que dijo que "la primera victoria puede ser determinante para que este equipo saque su auténtico nivel".