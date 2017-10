Gurriel brilla con bate productivo; Chapman impone su serpentina

Houston (EE.UU.), 18 oct (EFE).- El primera base cubano Yuli Gurriel se convirtió en el bate más productivo en la jornada de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, aunque su aportación no impidió la derrota de los Astros de Houston, si fue el pelotero latinoamericano más destacado.

Mientras que en el montículo sigue brillando la serpentina de su compatriota el cerrador cubano Aroldis Chapman, que lleva marca invicta en lo que va de la fase final.

Gurriel destacó con el manejo del bate y remolcó tres carreras para los Astros de Houston, que perdieron 4-6 contra los Yanquis de Nueva York, de Chapman.

El inicialista brilló con el madero al pegar 1 de 4 remolcando tres anotaciones de las cuatro carreras que consiguió la novena tejana.

En el sexto episodio Gurriel, que terminó con promedio de bateo de .231 en lo que va de fase final, pegó doble al jardín izquierdo y mandó a la registradora tres carreras.

Cuando Gurriel pegó su imparable de dos almohadillas tenía por delante a los guardabosques George Springer, Josh Reddick y el segunda base venezolano José Altuve, a quienes empujó a la registradora con sendas carreras.

En la lomita, por la novena ganadora, Chapman (1) consiguió el rescate en una entrada, ponchando a dos bateadores.

Chapman mantiene la calidad en sus disparos desde lo alto del montículo y mejoró su marca a 5-0 en partidos de fase final en su campo del Yankee Stadium.

Los Astros no perdían en juegos consecutivos desde inicios de septiembre y fueron el equipo que compiló el mejor récord de visitante en la campaña.

Pero su bullpen no supo preservar una ventaja de cuatro carreras. Y Houston tampoco está bateando, apenas para .153 en una serie de campeonato de la Liga Americana contra los Yanquis, que les ha llevado a empatarla a 2-2.

Luego de sucumbir 6-4 el martes, los Astros confían en sustraer una victoria de su expedición al Yankee Stadium para rematar en su casa.

"No vamos a encender las alarmas, ni caer en el pánico solo porque hemos perdidos dos partidos seguidos", declaró el joven torpedero boricua Carlos Correa de los Astros. "Mañana vamos con Dallas Keuchel".

"Esta es una serie digna de playoffs y yo me siento muy optimista con mi equipo", añadió el segunda base venezolano José Altuve. "Mañana tenemos que darlo el todo por el todo y superar la ventaja de campo que ellos volverán a tener.

"Mi confianza en él siempre será la mayor, ya sea en playoff o lo que sea", reiteró Altuve al referirse a Keuchel. "Es un pitcher que ha demostrado que cada vez que se monta en el montículo va a darlo todo por su equipo".

En el duelo que se celebró en Chicago, el guardabosques cubano Yasiel Puig pegó dos imparables y los Dodgers vencieron 6-1 a los Cachorros de Chicago.

Puig pegó dos veces en cinco viajes que hizo a la caja de bateo, y anotó una carrera, dejando en .400 su promedio con el tolete en lo que va de la fase final.

El jardinero puertorriqueño Enrique Hernández estuvo perfecto con el bate al hacer contacto una vez en una oportunidad.

Por los Cachorros, el receptor venezolano Wilson Contreras hizo tres viajes a enfrentar al bateador y pegó sólo una vez.