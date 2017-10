Los dueños consideran que los jugadores de la NFL "deberían" estar de pie durante el himno

Nueva York, 18 oct (EFE).- El comisionado de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), Roger Goodell, informó que los dueños de los equipos expresaron su creencia de que los jugadores deberían estar de pie durante el himno nacional, pero enfocados en lo que debe hacer la liga con respecto a las preocupaciones por la que los profesionales protestan.

Goodell hizo notar que sólo seis o siete jugadores están protestando actualmente durante el himno nacional y dijo que la liga continuará trabajando para que este número se reduzca a cero abordando los temas que generan esas protestas.

También señaló que los dueños expresaron su apoyo por los esfuerzos de los jugadores y reconoció que son cuestiones importantes en las comunidades.

"Queremos estar seguros de que estamos entendiendo lo que los jugadores están diciendo", valoró Goodell. "Y eso es complejo".

Jugadores de la NFL y dueños programaron una reunión de seguimiento para el martes, 31 de octubre, para continuar las discusiones sobre cómo pueden trabajar juntos en el apoyo las causas y asuntos de importancia para los profesionales.

Al parecer, la reunión volvería a tener lugar en las instalaciones de la liga en Nueva York. La expectativa es que estas reuniones se realicen en el futuro con cierta regularidad.

Goodell destacó que los dueños no discutieron la posibilidad de implementar castigos individuales por parte de los equipos para imponer disciplina a los jugadores que protestan durante el himno, diciendo que "no fue necesario".

Comentó que la reunión del miércoles fue para asegurarse de que los equipos entendieran el diálogo que tuvo lugar el martes, entre jugadores y dueños, sobre temas sociales.

Cuestionado sobre lo que podría hacer la liga si un equipo decide castigar a sus jugadores, Goodell respondió que no quería hablar de casos hipotéticos. Reiteró que no se han hecho cambios en las políticas oficiales.

Goodell subrayó que entiende que los fanáticos le han dado voz a su descontento por las protestas, pero hizo notar que los jugadores que están protestando, no lo están haciendo por ser irrespetuosos con la bandera.

El comisionado de la NFL admitió que no ha hablado de las protestas con el presidente Donald Trump, quien le ha dado voz a su decepción ante la continuidad de las protestas.

Trump volvió a tuitear críticas hacia la NFL la mañana de este miércoles: "La NFL ha decidido que no obligará a los jugadores a estar de pie durante el himno nacional. ¡Total falta de respeto a nuestra gran nación!".

En cuanto a los asuntos no deportivos que preocupan a los jugadores, Goodell mencionó la reforma a la justicia criminal, la reforma a la libertad bajo fianza y la sentencia obligatoria como uno de esos temas.

También habló de lo que la liga puede hacer para impactar en asuntos de igualdad, ya sean educativos o económicos.

"No estamos temerosos de las conversaciones fuertes", subrayó Goodell. "Eso es lo que estamos teniendo con nuestros jugadores. Eso es lo que tuvimos que entender uno de otro (el martes). Fuera de esas discusiones, ellos entienden que los dueños de la NFL realmente se preocupan por esos asuntos. De eso se trata el diálogo. Para tener entendimiento entre las distintas partes.

Goodell etiquetó las reuniones de otoño como "productivas" y dijo que los dueños recibieron varios informes, incluido el del comité de competencias.

Los dueños revisaron las seis primeras semanas de la temporada, examinando el margen de victoria, las faltas y oficiales, y señaló que estaban complacidos por la forma en que marcha hasta ahora la temporada.

Los dueños también hablaron sobre los socios comerciales de la liga, incluido Ticketmaster, y recibieron un reporte positivo.

La mayor parte de las conferencias de Goodell se centraron en la discusión del himno nacional, pero el comisionado también respondió preguntas sobre el proceso legal que abrió la familia de Aaron Hernández contra la NFL, alegando que los jugadores no son prevenidos de manera adecuada sobre los daños neurológicos, y sobre el ritmo de los juegos en esta temporada.

Sobre el proceso de Hernandez, Goodell señaló que la liga dejará que sus abogados se encarguen del asunto.