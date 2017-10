31-30. Raiders ganan duelo a Chiefs duelo divisional pleno de suspense

Oakland (EE.UU.), 19 oct (EFE).- El mariscal de campo Derek Carr tiró pase de touchdown de 2 yardas al receptor abierto Michael Crabtree en la jugada final después de que el partido fuera alargado por dos castigos defensivos consecutivos y los Raiders de Oakland cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas con una victoria de 31-30 sobre los Chiefs de Kansas City.

El partido adelantado de la Semana 7 de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) dejó a los Raiders (3-4) ganadores del duelo de la División Oeste de la Conferencia Americana (AFC), donde los Chiefs con marca de 5-2 son los líderes.

Con su campaña en riesgo después de la reciente sequía, Carr lideró una serie de 85 yardas para touchdown en los 2:25 minutos finales para dar a los Raiders la emocionante victoria por remontada en un partido en el que estaban abajo por 9 puntos de cara al último cuarto.

Carr completó 29 de 52 intentos para 417 yardas y tres touchdowns, con el receptor abierto Amari Cooper atrapando 11 pases para 210 yardas y dos de las anotaciones.

El mariscal de campo Alex Smith completó 25 de 36 pases para 342 yardas, y tres anotaciones, no permitió interceptaciones, lo derribaron una vez y dejó en 127,3 el índice de pasador, comparado al 101,2 que tuvo Carr.

Pero su labor no fue suficiente para que los Chiefs pudiesen evitar la segunda derrota consecutiva, marca que tuvieron por primera vez desde octubre del 2015, y vieron cortada su racha de 12 triunfos en fila dentro de la División Oeste de la AFC con un final emocionante.

Los Raiders tenían el aparente touchdown de la ventaja en un pase de Jared Cook con 18 segundos por jugar cuando la repetición instantánea mostró que había hecho down en la yarda 1.

Una interferencia de pase ofensiva contra Michael Crabtree borró otra jugada de touchdown en la jugada subsecuente.

Pero castigos por sujetar en contra de Ron Parker y Eric Murray prepararon el escenario para la jugada final.

Carr conectó con Crabtree en la esquina frontal de la zona de anotación para empatar el partido a 30.

El pateador Giorgio Tavecchio lo ganó con un punto extra, provocando la celebración en una noche alocada que incluyó la expulsión del corredor de Oakland, Marshawn Lynch, en el segundo cuarto por empujar a un árbitro, dando de nuevo una imagen lamentable de la que se debía preocupar también el sindicato de jugadores.