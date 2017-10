La peruana Ángela Leyva está entusiasmada por su evolución en Brasil

Lima, 19 oct (EFE).- La voleibolista Ángela Leyva, la más popular de Perú, manifestó hoy a Efe su entusiasmo por haber recalado en el Osasco brasileño e iniciar, con 20 años, su primera experiencia internacional a nivel de clubes.

"Todo llega a su tiempo y el mío es ahora. Siempre estoy tratando de dar lo mejor de mí y seguir mejorando, así que la oportunidad llegó y no la desaproveché. Tengo casi 21 años y sé que mi camino en el voleibol tiene para rato", comentó.

Leyva admitió que tuvo ofertas de otros clubes pero decidió marcharse a Brasil porque la considera "la mejor liga del continente y una de las mejores del mundo".

Escogió el Osasco porque su nivel es muy alto y, además, está dirigido por Luizomar De Moura, actual seleccionador de Perú, que obtuvo la tercera posición en la Copa Panamericana, aunque este mes se quedó sin poder clasificar al Mundial de Japón 2018.

"Me ha dado mucha confianza y tranquilidad, al igual que algunas de mis próximas compañeras, que ya conozco. Seguir bajo su dirección me entusiasma bastante porque es un excelente entrenador y persona", detalló Leyva.

La peruana valoró que el Osasco tenga jugadoras olímpicas, con nivel "completo y exigente", lo que auguró que le ayudará a mejorar en facetas como el saque, el ataque y el bloqueo.

Leyva jugará en Brasil cedida por la Universidad San Martín de Porres (USMP), a la que volverá en abril para jugar la etapa final de la Liga Nacional Superior de Voleibol (LNSV) femenino, que ya ha ganado en tres ocasiones bajo la dirección del técnico español Juan Diego García.

Además de Leyva, otra jugadora de la selección peruana que emigrará del campeonato local es la también atacante Carla Rueda, que lo hará al Mulhouse francés, tras jugar la última temporada en el Deportivo Géminis limeño.