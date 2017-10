4-0. Los Astros mantienen la forma y ganan boleto a la Serie Mundial

Houston (EE.UU), 21 oct (EFE).- El bateador designado Evan Gattis y el segunda base venezolano José Altuve castigaron con sendos jonrones, el abridor Charlie Morton lanzó cinco sólidos episodios y los Astros de Houston ganaron su boleto a la Serie Mundial luego de blanquear 4-0 a los Yanquis de Nueva York.

Los Astros recuperaron la forma y sumaron su segunda victoria seguida después de perder tres juegos consecutivos ante los Yanquis, para dejar números definitivos de 4-3 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, que se jugó al mejor de siete y que les permite hacer el viaje al Clásico de Otoño.

La novena tejana deberá enfrentar a los campeones de la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles, a partir del martes por la noche en el campo de la novena angelina.

La más reciente ocasión en que los Astros llegaron a la Serie Mundial, cuando jugaban en la Liga Nacional, no ganaron ni un juego, ya que fueron "barridos" por los Medias Blancas de Chicago, en el campeonato del 2005.

Con su triunfo, los Astros mejoraron su marca a 6-0 en su campo del "Minute Maid Park" en lo que va de la postemporada, y se convirtieron en el quinto equipo en la historia de las mayores en ganar en el séptimo y definitivo partido del Campeonato de Liga, habiendo conseguido los cuatro triunfos necesarios jugando como equipo local.

Sólo cuatro años después de que sumaron su tercera temporada consecutiva con al menos 100 derrotas, los Astros consiguieron el pasaporte al Clásico de Otoño.

El abridor Justin Verlander fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, luego de que permitió sólo una carrera y ponchó a 21 bateadores en 16 episodios en dos salidas.

Esta noche Gattis (1) hizo sonar el tolete en el cuarto episodio, mientras que Altuve (2) lo hizo en la quinta entrada para representar el poder de la batería tejana.

En la cuarta Gattis dio movilidad a la pizarra pegando cuadrangular solitario.

En la quinta los Astros conformaron un racimo de tres anotaciones que inició el segunda base venezolano José Altuve con cuadrangular solitario.

Altuve hizo volar la pelota 364 pies por todo lo alto del jardín derecho contra los lanzamientos del relevo Tommy Kahnle cuando había un out en el episodio.

Esta vez el venezolano conectó en una ocasión en tres viajes a la caja de bateo, remolcó una carrera y dejó en .320 su promedio con el tolete.

El receptor Brian McCann, conectó doble al jardín derecho y remolcó al parador en corto puertorriqueño Carlos Correa y al primera base cubano Yuli Gurriel para cerrar la cuenta de los Astros con broche de oro.

McCann castigó a su ex equipo, con el que firmó cinco temporadas y 85 millones de dólares en diciembre del 2013, pero después fue enviado a los Astros en el invierno pasado.

Los Yanquis siguen pagándole a McCann aproximadamente un tercio de su suelo de 15 millones de dólares este año.

Correa tomó el madero en cuatro ocasiones, hizo contacto dos veces y llegó a la registradora en una ocasión empujado por el doble de McCann.

Mientras que Gurriel también tuvo cuatro enfrentamientos con el bateador, sólo conectó una vez y anotó carrera impulsado por el tolete de McCann.

En la lomita Morton (1-1) trabajó cinco episodios, permitió dos imparables, dio una base y ponchó a cinco en camino al triunfo.

Por los Yanquis el abridor C.C. Sabathia (1-1) trabajó tres entradas y un tercio y tuvo castigo de cinco imparables, jonrón y carrera para salir con la derrota.

Sabathia inició el juego con marca de 10-0 y 1.69 de promedio de efectividad en 13 inicios esta temporada después de una derrota, pero esta vez no tuvo el control necesario en sus disparos desde lo alto de la lomita.

Los Yanquis estaban intentando llegar a la Serie Mundial por primera vez desde el 2009, pero perdieron por primera vez un juego de eliminación en la presente fase final, después de ganar sus primeros cuatro.

La novena de Nueva York tuvo problemas en los partidos fuera de su campo y dejó sus números en 1-6 en la presente postemporada.