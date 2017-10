Redskins descartan a Norman para jugar contra los Eagles

Ashburn (Virginia, EE.UU), 21 oct (EFE).- El esquinero Josh Norman, de los Redskins de Washington, no jugará por segunda semana consecutiva, al ser descartado para el juego del lunes contra los Eagles de Filadelfia debido a que presenta fractura en una costilla.

A pesar de que Norman pudo incrementar su actividad durante entrenamientos limitados el jueves y el viernes, el sábado no estuvo presente, ya que de acuerdo al entrenador en jefe, Jay Gruden, el jugador no ha recibido autorización médica.

La pérdida de Norman afecto a la secundaria debido a que estaba desarrollando un juego de alto nivel.

Los Redskins comenzarán con Quinton Dunbar, en sustitución de Norman, quien comenzó como titular en el partido contra los 49ers de San Francisco la semana pasada.