Del Campo: Hirscher ganará su séptima Copa del Mundo; y luego irá a por ocho

Madrid, 27 oct (EFE).- El vasco Juan del Campo, único español que competirá en el gigante que abrirá la Copa del Mundo de esquí alpino, en Sölden (Austria), declaró a EFE que el austriaco Marcel Hirscher, vencedor de las últimas seis ediciones, "ganará su séptima" gran Bola de Cristal y que "luego irá a por la octava".

"Aunque no salga en Sölden, por lesión, está claro que es el gran favorito y creo que ganará su séptima Copa del Mundo; y que luego irá a por la octava. Hirscher es la referencia, es muy completo. Es un portento", indicó, en conversación telefónico con Efe desde el citado glaciar tirolés, el esquiador vizcaíno.

"Puede que no tenga la mejor técnica del todos, pero explota al máximo sus posibilidades. Su físico es espectacular y tiene la cabeza muy bien amueblada, para poder aguantar la presión", dijo.

"El año pasado lo ganó todo. La general, las Copas del Mundo de gigante y eslalon; y en los mundiales se llevó dos oros que no fueron tres porque en la supercombinada (el suizo) Luca Aerni en la manga de eslalon hizo la mejor manga de su vida", comentó Del Campo.

"Hirscher está siempre delante, su peor resultado fue un sexto, así que creo que volverá a ganar la general. (El francés) Alexis Pinturault le discutirá la Copa del Mundo de gigante; y (el noruego Henrik) Kristoffersen la de eslalon. En velocidad estarán (los italianos) Peter Fill, Dominik Paris, (los noruegos Kjetil) Jansrud y (Aksel Lund) Svindal", opinó.

"Pero creo que Hirscher, al final, ganará por séptima vez la general. Este tío va a por siete. Y luego irá a por ocho, si puede. Sale siempre con todo, no se deja nada", indicó a Efe Juan del Campo, que, tras una última concentración en Saas Fee (Suiza) ya se entrenó este viernes en Sölden.

"El primer entrenamiento hoy en Sölden ha ido muy bien; y he tenido muy buenas sensaciones en pista", comentó desde el Rettenbachgletscher tirolés el esquiador vasco, que espera encontrar patrocinador personal para su casco de competición.

"Ojalá llegue algún patrocinio que me ayude con los extras, aparte del programa del que se hace cargo la federación española (RFEDI), a la que le estoy muy agradecido por todo, porque me apoya mucho. Pero hay otro tipo de costes que tenemos que gestionar personalmente, como el de algún 'fisio' o algún nutricionista, por ejemplo. Así que ojalá que se anime pronto alguien", declaró a Efe desde Sölden Juan del Campo.