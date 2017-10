McCullers y Darvish, confiados de imponer su dominio desde el montículo

Houston (EE.UU.), 27 oct (EFE).- Todo está listo en Houston para que la acción de la Serie Mundial se reanude hoy en la ciudad espacial con el Tercer Partido que se va a disputar en el Minute Maid Park, donde los abridores Lance McCullers y el japonés Yu Darvish serán los responsables de trabajar desde el montículo.

McCullers Júnior, de 23 años, está listo para lanzarles una curva a los Dodgers y permitir a los Astros que se pongan con ventaja en la serie que disputan al mejor de siete y que ha llegado de Los Angeles empatada a 1-1.

El joven abridor derecho, que manda curvas indescifrables a los bateadores rivales, está más motivado que nunca a hacer que sean todavía más eficaces cuando se enfrente a los poderosos bateadores de los Dodgers.

El pasado fin de semana, terminó el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana con 24 curvas consecutivas para retirar en orden a los últimos cinco bateadores de los Yanquis de Nueva York.

McCullers volverá al montículo del Minute Maid Park con la misma mentalidad ganadora que tuvo ante los Bombarderos del Bronx, a los que consiguió silenciar, incluido al novato estelar Aaron Judge.

"El viejo adagio de 'si no está roto no lo compongas' o algo así", dijo McCullers ante los periodistas cuando le preguntaron como se sentía de cara al trabajo que le esperaba en el Tercer Partido. "Simplemente entré en ritmo y sentí que estaba funcionando, algo que espero pueda suceder igualmente ante los Dodgers".

McCullers encabezó Grandes Ligas al utilizar la curva en un 47,2 por ciento, de acuerdo con Fangraphs, mientras que Rich Hill, de los Dodgers, fue segundo con el 39,8 por ciento, sin que en el segundo partido pudiese ser factor ganador del equipo angelino.

"Cree que su mejor lanzamiento es mejor que lo que haga el que está enfrente, cree que será mejor. Es un tipo que le gustan los desafíos", valoró el piloto de los Astros, A.J. Hinch. "Es incomparable la confianza que se tiene y ese será un factor que nos beneficiará sobre manera".

El padre de McCullers, también de nombre Lance, estuvo siete temporadas en Grandes Ligas con los Padres de San Diego (1985-88), los Yanquis (1989-90), Tigres de Detroit (1990) y Vigilantes de Texas (1992) y tuvo marca de 28-31 en nueve aperturas y 297 apariciones de relevo.

Lance Júnior jugó principalmente como torpedero en sus primeras temporadas en la secundaria Jesuit High School de Tampa, Florida, en donde ganó el premio como jugador del año a nivel nacional en 2012.

Comenzó a subir al montículo con más frecuencia en su tercer año bajo el entrenador de pitcheo, Geoff Goetz, quien fue la sexta selección global en el sorteo draft amateur de 1997 por los Mets de Nueva York.

"Estaba experimentando con el agarre que el utilizaba y así fue como di con la manera en que la lanzo actualmente", comentó McCullers. "De la manera en que crecí, aprendiendo como lanzar de mi padre y de mi entrenador de pitcheo en Florida fui a realizar cada lanzamiento al igual que la recta, sin manipular las muñecas ni hacer grandes cambios a la posición de la mano, como en la recta".

McCullers, elegido por Houston con el número 41 el sorteo universitario del 2012, llegó a Grandes Ligas tres años después. Terminó con marca de 7-4 y 4.25 de efectividad este año en apenas 22 salidas y solo realizó seis aperturas de campaña regular tras la pausa del Juego de Estrellas debido a malestar y fatiga en el brazo.

También visitó la lista de lesionados en junio debido a molestias en la espalda.

En 2015 utilizaba la curva en el 36 por ciento de las ocasiones, antes de incrementar a casi el 50 por ciento en cada una de las últimas dos temporadas.

"La curva, creo que sigue siendo el lanzamiento al que se le batea el porcentaje más bajo en Grandes Ligas", admitió el piloto de los Dodgers, Dave Roberts. "Será muy difícil de superarlo, pero trataremos que nuestro bateo pueda hacerlo, de lo contrario tendremos muchos problemas".

Mientras que por tercera vez este octubre, Darvish, de 31 años, abrirá en un tercer juego, luego de ganarle a los Diamondbacks de Arizona en la serie divisional y a los Cachorros de Chicago en la serie de campeonato.

"Sabe como hacer bien las cosas desde el montículo", comentó Roberts. "Además que su confianza ha ido de nuevo a más a medida que llegaron las victorias en partidos importantes".

Darvish, como exjugador de los Vigilantes, conoce perfectamente a los bateadores de los Astros, dado que ambos equipos tejanos militan en la misma división y su estrategia ha sido la de dominarlos desde el inicio para de esta manera poderles generar presión y no se sientan cómodos a la hora de esperar la pelota.

Mientras que el defensivo estrella de los Texans de Houston de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), J.J. Watt, será el encargado de realizar el primer lanzamiento ceremonial, que con toda seguridad incrementará aun más el interés de los aficionados que ya han asegurado un lleno en las gradas del Minute Maid Park.

"Todo el año el ambiente en las gradas ha sido excelente y ahora durante la Serie Mundial se convertirá en algo todavía mucho más especial e intenso", subrayo Hinch. "Cada uno de los peloteros están listos y McCullers, mejor que nunca".