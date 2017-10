5-3. Los Astros con Gurriel y Peacock superan en todas las facetas a los Dodgers

Houston (EE.UU.), 27 oct (EFE).- De nuevo, la presencia de un pelotero latino, esta vez del primera base cubano Yuli Gurriel, volvió a ser decisivo en el triunfo que los Astros de Houston lograron esta noche por 5-3 ante los Dodgers de Los Angeles en el Tercer Partido de la Serie Mundial, que ahora dominan por 2-1 al mejor de siete.

Gurriel lideró el bateo oportuno de los Astros que tuvieron su mejor inspiración ofensiva durante el segundo episodio cuando lograron un racimo de cuatro carreras que fue decisivo.

El toletero cubano, primer año completo en las Grandes Ligas, pegó cuadrangular que puso en marcha el ataque despiadado de los Astros en el segundo episodio contra el abridor japonés Yu Darvish, que se vio desbordado ante tanta presión y poder.

La ofensiva incluyó sencillos productores del jardinero venezolano Marwin González y del recpetor Brian McCann, así como un elevado de sacrificio del tercera base Alex Bregman.

El jardinero Brian Springer marcó la pauta de la gran exhibición ofensiva de Houston, al pegar doblete en el primer turno del duelo.

A partir de ese momento, los 43.282 aficionados que llenaron las gradas del Minute Maid Park, comenzaron a hacer un ruido que se volvió aún más ensordecedor en una noche en que se corrió el techo retráctil del estadio, para evitar el viento intenso en la ciudad.

El verdadero vendaval corrió por cuenta de los Astros, que tuvieron a todos los bateadores con al menos un imparable o un boleto, para garantizar que la presión ofensiva no cediese.

"Hemos completa un gran partido de béisbol con un excelente pitcheo, ofensiva oportuna, consistente y productiva, mientras que varias jugadas decisivas hicieron también que la historia del partdo al final cayese de nuestro lado", destacó el piloto de los Astros A.J.Hinch. "Creo que mantuvimos el convencimiento ganador que conseguimos en Los Angeles con el triunfo en el segundo partido".

Los Astros mejoraron a 7-0 la marca en el Minute Maid Park desde que comenzaron la competición de la fase final y se colocaron a dos triunfos más de alcanzar su primer título de la Serie Mundial.

"Ahora tenemos que pensar solo en el cuarto partido de mañana y luego veremos que es lo que sucede", destacó Hinch. "Es importante que ahora tengamos la victoria, pero también hay que ganar mañana si queremos seguir por el buen camino".

En una noche de pesadilla, el japonés Darvish trabajó apenas un episodio y dos tercios, su apertura más breve en las Grandes Ligas, en lo que fue el debut en un partido de la Serie Mundial.

Lance McCullers Junior, especialista en la curva, toleró tres carreras y cuatro imparables en cinco entradas y un tercio, pero se llevó el triunfo.

Peacock siguió con un relevo de tres capítulos y dos tercios sin admitir hit, con lo que se acreditó el salvamento y se convirtió en otro de los factores ganadores de los Astros.

McCullers se marchó en el sexto episodio, cuando los Dodgers anotaron dos veces para reducir a 5-1 la diferencia. Peacock llegó a continuación y ofreció una labor casi perfecta, con un boleto y cuatro ponches.

"Se trataba de un partido de la Serie Mundial y por lo tanto tienes que darlo todo desde el montículo, olvidándote del tipo de juego que se disputa", destacó Peacock, que durante la temporada regular trabajó de abridor. "Eso me ayudó a sentirme cómodo desde el montículo".

Luego de llevarse en forma dramática el Segundo Partido, en el Dodger Stadium, los Astros no tuvieron que recurrir a tanto suspenso en casa, donde el segunda base venezolano José Altuve y compañía han lucido dominantes, venciendo a los Medias Rojas de Boston, los Yanquis de Nueva York y ahora a los Dodgers, por una diferencia acumulada de 36-10.

Junto a Gurriel, que se fue de 5-2 con anotada e impulsada, Altuve tuvo de 5-1 y González de 4-1 con una anotada y una remolcada, mientras que el campocorto puertorriqueño Carlos Correa pegó imparable en cinco turnos al bate como representantes del bateo latinoamericano de los Astros.

Nunca antes Houston había ganado un encuentro del Clásico de Otoño como local. En 2005, los Astros fueron barridos por los Medias Blancas de Chicago (4-0).

El derecho Charlie Morton abrirá por los Astros en el Cuarto Partido, este sábado, mientras que el zurdo Alex Wood iniciará por los Dodgers, ante una alineación que ha colocado al menos un corredor en los senderos durante 14 entradas consecutivas.

"Esa presión ofensiva tendremos que mantenerla si queremos superar a los Dodgers, que siempre te pueden anotar en cualquier momento", destacó Hinch. "Ahora hay que aprovechar las horas de descanso y estar listos para mañana ante otro duelo que será decisivo".