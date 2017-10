Kershaw y Keuchel buscan romper el empate entre Dodgers y Astros

Houston (EE.UU.), 29 oct (EFE).- De nuevo, los estelares zurdos, Clayton Kershaw y Dallas Keuchel, protagonizaron otro duelo en la Serie Mundial cuando se enfrenten en el Quinto Juego de la Serie Mundial que será decisivo para que uno de sus respectivos equipos, Dodgers de Los Angeles y Astros de Houston, se ponga con ventaja.

Nadie esperaba que el Clásico de Otoño llegase al Quinto Juego con un empate a 2-2, pero eso es lo que se ha dado hasta ahora y Kershaw, que dominó en el primero de la serie, ahora quiere volver a poner a los Dodgers por delante.

El piloto de los Dodgers, Dave Roberts, es consciente que la serie ahora está reducida a tres juegos y que un triunfo en el quinto será decisivo para cualquiera de los dos equipos.

"Cierto que nos sentimos bien con el empate a 2-2, pero ha llegado la hora de definir y el Quinto Juego de hoy es decisivo", valoró Roberts. "Volver a nuestro campo con 3-2 es un plus importante".

Kershaw, de 29 años, lleva marca de 3-0 con efectividad de 2.96 en cuatro aperturas en esta postemporada. En el Juego 1 del Clásico de Otoño, limitó a los Astros a una carrera en siete entradas de trabajo que además se quedó con la victoria.

En cinco salidas de por vida en el Minute Maid Park entre el 2008 y el 2015, Kershaw tiene marca de 1-1 con promedio de carreras limpias de 3.19.

La bola tiende a salir más en dicho estadio, pero pese a que ha permitido siete bambinazos en estos playoffs, Kershaw asegura que la sede no cambiará su manera de afrontar a los bateadores de Houston.

"No pienso que puedas hacer cambios dependiendo de dónde estés", comentó Kershaw. "Es cuestión de realizar buenos pitcheos a los rivales. Diría que el campo no es un gran factor la mayoría de las veces. Considero que los jonrones que permito son legítimos".

Antes de esta fase final, Kershaw tenía reputación de ser un lanzador que flaqueaba en octubre. Pero el ganador de tres Premios Cy Young en la Liga Nacional ha cambiado esa percepción con sus actuaciones en esta postemporada y goza de la confianza de sus compañeros del equipo.

"Él es mejor lanzando del mundo", destacó el taponero curazoleño de los Dodgers, Kenley Jansen, ganador de mejor Relevista del Año en la Nacional, acerca de Kershaw. "Ha estado esperando por este momento por mucho tiempo, para desmentir a sus detractores. Va a salir y se va a divertir. Es el mejor".

Mientras que Keuchel también tiene toda la confianza de sus compañeros de los Astros, que alabaron la gran labor que hizo en el primer partido aunque cargó con la derrota, dado que no recibió la ayuda que se merecía.

Keuchel, que no se sintió "de lo mejor" el martes pasado en su apertura del Primer Juego, al permitir tres carreras (el resultado de dos jonrones) en seis entradas y dos tercios, ahora está listo para reivindicar ante los fanáticos de los Astros que también es un Premio Cy Young.

"Va a ser un Quinto Juego divertido, basándome en que me enfrenté a este equipo hace cinco días" valoró Keuchel, quien lleva marca de 2-2 y efectividad de 3.00 en cuatro aperturas de esta postemporada. "Ya veremos qué clase de ajustes ellos harán y los que podré hacer yo contra ellos".

El primer choque del Clásico de Otoño fue la primera vez que Keuchel se medía a los Dodgers en su carrera de seis años en Grandes Ligas. Ahora que los bateadores de Los Angeles han visto al zurdo puede que le hagan más daño, pero no es algo en lo que piensa el zurdo estelar de los Astros.

"No creo que eso sea problema si él puede ejecutar sus pitcheos", opinó el piloto de los Astros, A.J. Hinch. "Cuando los lanzadores elite ejecutan, puedes ver muchas veces lo que envían la receptor y no conectar la bola bien".

Keuchel, quien luce un repertorio que incluye una recta cortada, un slider y un sínker, estará lanzando en el Minute Maid Park por primera vez en más de dos semanas.

En dos aperturas de la fase final en Houston permitió una carrera en 12.2 entradas, con 17 ponches. Durante la temporada regular, tuvo promedio de carreras limpias de 2.26 en 11 aperturas en el Minute Maid Park.

"Queremos mucho a nuestros aficionados", destacó Keuchel acerca de sus éxitos en el Minute Maid Park este año. "Nos encanta la ciudad y nos encanta cuando la gente viene vestida de anaranjado".

Hinch confía en que Keuchel sabrá manejar las emociones que vienen con esa clase de ambiente.

"La clave será poder canalizar la energía que viene con este campo", declaró Hinch. "Le encanta lanzar en este lugar y es el escenario de la Serie Mundial. Creo que eso es un tema a seguir más que el hecho de Keuchel estar enfrentándose al mismo equipo".