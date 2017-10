41-38. Wilson se combina con Graham y vencen a los Texans

Seattle (EE.UU.), 29 oct (EFE).- El mariscal de campo Russell Wilson mandó tres pases de anotación, incluido el que marcó el triunfo de los Seahawks de Seattle por 41-38 sobre los Texans de Houston.

Los Seahawks (5-2) se hicieron de su quinto triunfo en la temporada y pudieron mantenerse invictos en su campo, en donde tienen marca de 3-0.

Wilson encontró a Jimmy Graham con pase de 18 yardas cuando faltaban 18 segundos para concluir el tiempo reglamentario y selló el triunfo del equipo de Seattle.

Los Texans, que perdieron por cuarta ocasión en lo que va de temporada y pusieron su registro en 3-4, antes del partido dieron una muestra de inconformidad con las declaraciones Bob McNair, propietario del equipo.

La mayoría de los jugadores de los Texans se arrodillaron durante el himno nacional y unieron sus brazos, con excepción de aproximadamente 10 de ellos que se mantuvieron de pie.

La reacción de los Texans se debió a los comentarios que hizo McNair durante una reunión el 18 de octubre en la que los dueños hablaron sobre preocupaciones comerciales relacionadas con las protestas de los jugadores durante el himno nacional.

McNair dijo que estaban permitiendo "a los presos conducir la prisión".

McNair se disculpó el viernes y el sábado tuvo una reunión con los jugadores de los Texans, pero la mayoría de ellos dijo sentirse ofendidos.

"No me refería a nuestros jugadores cuando hice ese comentario", dijo McNair.

Dijo que se refería "a la relación entre la oficina de la liga y los dueños del equipo y cómo han estado tomando decisiones estratégicas importantes que afectan nuestra liga sin la participación adecuada de la titularidad en los últimos años", dijo.

El viernes, el veterano Duane Brown habló en contra de los comentarios de McNair, diciendo que pensaba que era "irrespetuoso".

"Fue ignorante", dijo Brown. "Fue embarazoso. Enfureció a muchos jugadores, incluyéndome a mí. Ponemos nuestros cuerpos y mentes en la línea cada vez que damos un paso en ese campo, por lo que no es justo usar una analogía de los reclusos en la cárcel, eso es irrespetuoso".

Esta tarde los Texans perdieron con su mariscal de campo Deshaun Watson, que completó 19 de 30 pases para 402 yardas con cuatro pases de anotación y tres interceptaciones.