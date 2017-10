La delegación española emprende viaje de regreso desde Dubai esta noche

Redacción deportes, 30 oct (EFE).- Los cuatro componentes de la selección española de tiro que participó este fin de semana en Nueva Delhi en la final de la Copa del Mundo, que estaban a la espera de recibir la autorización para poder regresar a España tras permanecer un día retenidos en el aeropuerto de Dubai, emprenderá viaje esta misma noche.

La delegación española ya ha sido autorizada para emprender el viaje de regreso y embarcará a las once de la noche, informaron a EFE fuente cercanas a los tiradores.

Los deportistas, que viajaron sin representante alguno de la Real Federación Española de Tiro (RFEDETO), hicieron escala en Abu Dabi después de su participación en Nueva Delhi y estuvieron retenidos por las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos debido a problemas con la documentación de las armas con las que compitieron.

Un error en la documentación facilitada por la compañía aérea que debía trasladar a los deportistas originó la retención de éstos por la policía, según confirmó el Consejo Superior de Deportes (CSD), que desde que tuvo noticia contactó con la embajada española y con la RFEDETO para remitir a las autoridades emiratíes el certificado de los permisos de todas las armas.

El presidente del CSD, José Ramón Lete, contactó con los tiradores por "whatsapp" y el cónsul español en Dubai, Emilio Contreras, se desplazó al aeropuerto y pudo acompañarlos mientras se trataba de solventar la situación, señaló el CSD.

En principio, y tras unas quince horas retenidos, pareció que la intervención del cónsul solucionaba el problema, según reconocían los propios deportistas a allegados con los que se comunicaron vía teléfono móvil.

En cambio, los deportistas españoles, según supo Efe de fuentes cercanas a los mismos, volvieron a ser aislados en una habitación sin saber exactamente por qué, ya que entienden que la tramitación de los documentos había sido la correcta para el viaje de ida a la India -imprescindible también- como para la vuelta.

Los cuatro tiradores, que incluso para ir al baño tenían que ser acompañados por personal de seguridad, estaban preocupados a la espera de que se solucionara el problema, añadieron a Efe dichas fuentes, por cuanto las horas pasan y no saben realmente la causa de su retención.

Fuentes del CSD, cuyo director general, Jaime González Castaño, ha llevado a cabo las gestiones, explicaron a EFE que desde la embajada les han comunicado que el problema estaba solucionado, a falta de la firma de una autoridad local, para que los tiradores reanudaran su regreso en un vuelo esta misma noche.

A última hora de la tarde, fuentes cercanas a los tiradores informaron a EFE de que la delegación recibió finalmente la autorización para emprender viaje a España y que embarcarán en el avión a las once de la noche.

Alberto Fernández logró en Nueva Delhi la medalla de oro en foso olímpico, mientras que Antonio Bailón quedó cuarto en individual y consiguió el primer puesto en el mixto junto a Beatriz Martínez.

Fátima Gálvez, por su parte, logró la plata individual en la modalidad de foso olímpico.