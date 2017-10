Dave Martínez es el nuevo piloto de Nacionales y Kapler de Filis

Houston (EE.UU.), 31 oct (EFE).- Los Nacionales de Washington y los Filis de Filadelfia dieron a conocer de manera oficial los nombramientos de Dave Martínez y Gabe Kapler con sus respectivos pilotos para la próxima temporada en las Grandes Ligas.

El primer cargo de Martínez como manejador de Grandes Ligas será con los Nacionales, un equipo que espera que el expelotero le brinde nada menos que un título de Serie Mundial, que hasta ahora no han podido conseguir.

Los Nacionales anunciaron que han llegado a un acuerdo con Martínez por tres temporadas y la opción para un cuarto año para dirigir al equipo. Será la primera experiencia de Martínez, de ascendencia puertorriqueña, como piloto en Grandes Ligas.

Martínez venía desempeñándose como entrenador de banca del piloto Joe Maddon con los Cachorros de Chicago en las últimas tres temporadas, y, previo a ello, con los Rays de Tampa Bay durante siete años.

"Mientras pasábamos por este proceso, nos resultaba claro el tipo de piloto que buscábamos, alguien que fuera progresista, que pudiera conectarse con nuestros jugadores, y capaz de comunicarse bien con ellos, y que adoptara el lado analítico del béisbol", declaró el gerente general de los Nacionales, Mike Rizzo, en un comunicado oficial.

"Abandonamos el proceso sintiendo que no podría haber alguien más adecuado que encajara mejor en lo que esta organización necesita en este momento que Dave", recalcó.

Martínez, de 53 años, reemplaza a Dusty Baker, a quien el equipo dejó marchar al vencerse su contrato de dos años al final de esta temporada.

Baker lideró a Washington a dos títulos de la División Este de la Liga Nacional, con al menos 95 victorias en cada una de sus temporadas.

Los equipos dirigidos por Baker fueron eliminados con derrotas de una carrera en casa en el quinto partido de series divisionales de la Liga Nacional, frente a los Cachorros este mes y ante los Dodgers de Los Ángeles en 2016.

Tras la salida de Baker, Rizzo declaró: "Nuestras expectativas han aumentado. Ganar muchos juegos de temporada regular y ganar divisiones no es suficiente. Nuestra meta es ganar una Serie Mundial".

Martínez será el sexto manager de Washington en los últimos 10 años. Con jugadores como Bryce Harper, Max Scherzer y Stephen Strasburg al frente del equipo, los Nacionales avanzaron a los playoffs cuatro veces en ese lapso, pero nunca ha ganado una serie de postemporada.

Martínez jugó con nueve equipos en una carrera de 16 años, incluyendo cuatro temporadas con los Expos de Montreal, el club que se mudó a Washington en 2005 para convertirse en los Nacionales. Martínez se desempeñó principalmente como jardinero, retirándose en 2001.

Se espera que los Nacionales presenten oficialmente a Martínez en una conferencia de prensa una vez que finalice la Serie Mundial.

Mientras que los Filis confirmaron también a través de un comunicado que Kapler había sido contrato como su nuevo dirigente de cara a la próxima temporada.

Kapler, de 42 años, ha sido el director de desarrollo de jugadores en la organización de los Dodgers de Los Angeles desde el 2015.

"En nombre de toda la organización de los Filis, me complace darle la bienvenida a Gabe Kapler a Filadelfia", declaró el gerente general del club, Matt Klentak. "Gabe tiene un historial de liderazgo, triunfos, pensamiento de avanzada y una relación de trabajo con peloteros jóvenes, y estamos convencidos de que es la persona adecuada para guiar a esta organización en los próximos años".

Kapler parecía la opción menos ortodoxa para reemplazar a Pete Mackanin debido a que sólo dirigió una temporada en las menores, en el año 2007.

Pero Kapler está muy bien valorado dentro de los Dodgers y además es una persona que valora el análisis estadístico, algo de importancia para los Filis.