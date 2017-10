El equipo de tiro ´muy contento´ por las medallas a pesar del percance

Madrid, 31 oct (EFE).- Los cuatro integrantes del equipo español de tiro, Fátima Gálvez, Alberto Fernández, Antonio Bailón y Beatriz Martínez se mostraron "muy contentos" por los resultados obtenidos en la Copa del Mundo de Nueva Delhi a pesar de haber estado retenidos un día en el aeropuerto de Dubai por un "error" en la documentación de sus armas.

Alberto Fernández logró la medalla de oro en foso olímpico con récord del mundo, mientras que Antonio Bailón quedó cuarto en individual y consiguió el primer puesto en el mixto junto a Beatriz Martínez. Fátima Gálvez, por su parte, subió al segundo escalón del podio en individual.

"Cuando haces una medalla internacional en la que consigues poner la bandera de tu país en el podio y en este caso con récord del mundo, pues muy contento y con mucha ilusión de cara a preparar la temporada que viene y afrontar los próximos campeonatos", dijo Fernández a la Agencia EFE.

"Ha sido una temporada espectacular. He acabado en seis competiciones con seis medallas. Mi compañero Alberto ha hecho una gran final con récord que lo tenía yo y me lo ha quitado. Muy contento por las medallas y por los triunfos. A seguir preparándonos para el año que viene para la plaza olímpica", manifestó Bailón.

"Estoy muy feliz de cerrar la temporada con un oro sobre todo a nivel de mixtos que llevamos tres medallas en cuatro participaciones. Estamos haciendo los cuatro un equipo muy bueno y consiguiendo buenos resultados para España", añadió Martínez.

"He cambiado de arma este año, que eso es un cambio importante, y conseguir esta plata me sabe a gloria porque llevo todo el año participando en competiciones internacionales, he conseguido entrar en cinco finales de seis y al fin he conseguido medalla", explicó la tiradora cordobesa.

La delegación española viajó a la Copa del Mundo sin un técnico que les "acompañase" y les "apoyase" en "estas situaciones".

"Estamos preocupados no sólo por lo que ha pasado sino por la situación de la Federación. Es nueva, está en un concurso de acreedores, y no sabemos que pasará con el tema de las subvenciones para entrenadores y deportistas", comentó Gálvez.

"Es la primera vez que pasa, llevo 20 años saliendo a competir y nunca nos había pasado. La última competición en Moscú el mes pasado fuimos con un técnico que no sabía inglés", apuntó Fernández.

"Los tiradores tenemos que dedicarnos a tirar y este tema de papeleos tiene que hacerlo un técnico y nosotros dedicarnos a concentrarnos en lo que hacemos. No me imagino a una selección de otro deporte que viaje sin técnico y le pase estas cosas", añadió el madrileño.