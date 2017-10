Gurriel, González y Altuve, listos para título; Puig promete dos juegos más

Houston (EE.UU.), 30 oct (EFE).- El protagonismo de los peloteros latinoamericanos en la Serie Mundial se incrementa en cada uno de los partidos que han disputado los Astros de Houston y los Dodgers de Los Angeles, con el cubano Yuli Gurriel y los venezolanos Marwin González y José Altuve de hombres decisivos en la ofensiva del equipo de Houston.

Todos ellos se mostraron seguros tras la gran victoria conseguida en el Quinto Partido de la serie (13-12, en 10 entradas), que están listos para alcanzar en Los Angeles el triunfo que les permita conseguir por primera vez en la historia de la franquicia el título de la Serie Mundial.

Mientras que otro pelotero latinoamericano destacado con los Dodgers, el jardinero cubano Yadiel Puig "prometió" que en su campo del Dodger Stadium se van a jugar dos partidos más.

Gurriel, que ha sido clave en los momentos decisivos que los Astros más necesitaban la aportación del bateo oportuno y productivo, dijo que todos dentro del equipo le han dado el apoyo ante la polémica surgida con el gesto racista que protagonizó en el Tercer Partido ante el abridor Yu Darvish, e insistió que ahora su concentración en completa para la Serie Mundial.

"El incidente forma parte del pasado y ahora toda mi concentración está puesta en aportar el máximo de mi producción en una competición de la Serie Mundial, donde tienes que estar al ciento por ciento", valoró Gurriel. "Llegaré a Los Angeles con la tranquilidad de tener todo el apoyo del equipo, sin importar lo que puedan hacer los seguidores de los Dodgers".

Gurriel reiteró hoy, lunes, que había descansado bien, y que como el resto del equipo estaba listo para hacer frente al pitcheo que les presente el zurdo Rich Hill, al que ya superaron en el segundo partido de la serie, también disputado en el Dodger Stadium.

El mismo sentir tiene González, que está convencido que el poder del bateo de los Astros se va a mantener en Los Angeles y que todo el equipo es consciente que están ante la gran oportunidad en la historia del equipo de conseguir el primer título de la Serie Mundial.

"Lo que hicimos en el Quinto Partido fue memorable con un bateo espectacular de Altuve y Carlos Correa, que siempre impusieron su ley ante los lanzadores de los Dodgers", destacó González. "Vamos con la misma mentalidad a Los Angeles y estamos convencidos que podemos hacerlo bien de nuevo, como sucedió en el Segundo Partido".

González sabe que el haber conseguido la victoria en el Quinto Partido y llegar a Los Angeles con la ventaja de 3-2 es un factor muy importante.

"La presión estará del lado de ellos, nosotros podemos repetir con total normalidad lo que hicimos en el Segundo Juego y esa es la mentalidad con la que viajamos a Los Angeles", agregó.

Por su parte, Altuve, que fue decisivo con el bate en el Quinto Juego, lo que hizo que los Astros pudiesen venir de atrás por dos veces en la pizarra, reiteró que su rendimiento a veces es tan bueno porque se siente "feliz" jugando con los Astros y los compañeros que tiene a su alrededor.

"No hay otro sitio en el mundo donde preferiría estar que no sea Houston y con estos muchachos", reiteró Altuve tras recuperarse del maratoniano partido del domingo que duró cinco horas y 17 minutos, el segundo más largo en la historia de la Serie Mundial. "Se trataba de conseguir la victoria y eso fue lo que logramos para viajar ahora a Los Angeles con la ventaja".

Altuve reiteró que todo el equipo hizo una gran labor y que tras disfrutar de la gran victoria del domingo, ahora ya todos estaban mentalizados para el partido de mañana, martes, donde tendrán la primera oportunidad de conseguir la victoria que les daría el título de la Serie Mundial.

"Mi filosofía es que trato de tomar las cosas juego por juego y sé que tenemos otro en Los Ángeles para el que ya estoy concentrado, además de que nunca me rindo en cada partido", subrayó Altuve, que dijo sentirse motivado y agradecido cuando escuchó por parte de los aficionados el grito de los fanáticos de "¡M-V-P! ¡M-V-P!".

El mismo carácter de luchador y no darse por vencido tiene Puig con los Dodgers y el toletero cubano está convencido que su equipo va a remontar en los dos partidos que pueden disputar en su campo.

"Para mi equipo esto no termina el martes. Habrá un Séptimo Partido", reiteró Puig, quien conectó un jonrón de dos vueltas como parte del ataque de tres carreras en la novena entrada que ayudó a los Dodgers a llevar el partido a extra innings.

Puig antes de regresar a Los Angeles recordó que el equipo estaba mentalizado desde que se inicio la preparación para luchar hasta el final en busca del título de Serie Mundial que no tienen desde hace 29 años.

"Desde el primer día de los Entrenamientos de Primavera este equipo se ha preparado bastante y este es el motivo por el que estamos en la Serie Mundial. Quiero agradecerles a los aficionados por apoyar a nuestro equipo el martes y habrá un Séptimo Juego", reiteró Juego 7".

Puig admitió que no será una misión fácil, pero todo el equipo está preparado para hacer valer la ventaja de campo que poseen, mientras que los Astros ya demostraron que también se sienten cómodos y ganadores en el Dodger Stadium.