Tiger Wooods anuncia su regreso tras nueve meses sin competir

Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El golfista estadounidense Tiger Woods anunció este lunes, tras permanecer nueve meses apartado del deporte profesional, su regreso a un torneo de golf en el próximo Hero World Challenge que se disputara entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre próximos.

"Estoy emocionado por volver al golf competitivo en el Hero World Challenge", reconoció en su página web Wood, ganador de cinco ediciones del torneo y catorce "majors", para quien Albany "es el escenario perfecto y será genial unirse a este gran campo".

El golfista de 41 años agradeció a los aficionados el "apoyo inquebrantable" que le han mostrado durante su lesión de espalda que le ha obligado a pasar por el quirófano cuatro veces desde 2014 para intentar aliviar los dolores que padece de forma permanente.

La última intervención quirúrgica se le practicó el pasado abril en el Texas Back Institute y entonces se explicó que la recuperación habitual para ese tipo de operaciones era de seis meses.

"Cuando me recupere, espero volver a una vida normal, jugando con mis hijos, compitiendo en el golf profesional y sobre todo viviendo sin el dolor al que me ha tocado enfrentar por un largo tiempo", añadió entonces el golfista.

Woods fue operado de la espalda por primera vez antes del Masters de 2014, sin resultados positivos ya que tuvo que volver a pasar por el quirófano.

Lo hizo en otras dos ocasiones después de la temporada de 2015 de la PGA y no jugó durante 15 meses.

Su último torneo fue el 3 de febrero en Dubai, donde firmó una tarjeta de 77 y se retiró precisamente al no poder superar el dolor de espalda.

Woods tomó la decisión de volver a pasar por el quirófano, después de realizar un proceso exhaustivo de opiniones médicas sobre cuál era la mejor opción para superar sus dolencias físicas.