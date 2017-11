Blanco: "El deporte español va a seguir asombrando cada fin de semana"

Madrid, 1 nov (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha asegurado que "el deporte español va a seguir asombrando al mundo cada fin de semana", aunque la práctica deportiva "debe considerarse como un todo, no solo por resultados" y formar parte de las políticas de cualquier gobierno.

"Nuestro reto debe ser el día a día; ir entreno a entreno. En España tenemos grandes deportistas, grandes entrenadores, grandes clubes y la clave no es otra que la planificación conjunta, entre todos. El deporte español va a seguir asombrando al mundo cada fin de semana. Ese es nuestro reto a corto y medio plazo", ha dicho.

En una entrevista con la Ciudad de la Raqueta, cuyo premio especial recibirá el próximo 6 de noviembre, Blanco ha destacado que su trabajo "es preocuparse de las personas antes que del deportista" y que su legado en el COE debe ser "que el deporte forme parte de la vida cotidiana de los ciudadanos".

"Queremos que el deporte se entienda como un 'todo' y se relacione con la salud, la innovación... Debería formar parte de todas las políticas de los Ministerios de cualquier gobierno. No debe circunscribirse a la competición del fin de semana. El deporte es transversal", ha señalado.

Blanco ha destacado que "en España hay 22 millones de practicantes de deporte y no sólo deportistas de alta competición" y que "hay que poner el deporte al servicio de las personas".

"A unos Juegos sólo van 310 deportistas, pero deportistas somos todos. Ya no podemos estar pendientes de los resultados. En los Juegos de Río fuimos el primer país del mundo si tenemos en cuenta el cociente resultados e inversión. Hay países con más medallas, pero nadie nos supera en esa relación resultados/inversión", ha insistido.

Después de doce años en la presidencia del COE, Alejandro Blanco asistirá el día 6 a la gala en la que se entregan conjuntamente los premios de la Ciudad de Raqueta y María de Villota, en la que recogerá el galardón especial de la primera institución.

Durante la misma serán reconocidos el fallecido Ángel Nieto, Rafael Nadal, Anabel Medina, María Silvela, el banco de Sabadell, la cadena televisiva Eurosport, el campeonato de España infantil Trofeo Coca-Cola Memorial Manuel Alonso, la fundación Sound Tenis y el Club de Tenis Chamartín.