Figueroa vuelve con "buenas sensaciones" al tatami a los 6 meses de su lesión

Córdoba, 1 nov (EFE).- La judoca cordobesa Julia Figueroa, olímpica en Río 2016, regresó esta semana con "buenas sensaciones" a los tatamis, en la Copa de Europa que se disputa en Málaga, tras haber estado más de medio año lesionada por la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda que sufrió a mediados de abril.

"Ya me atrevo a hacer más cosas porque la rodilla responde bien", afirmó a Efe Figueroa, después de acumular sus primeros combates en la concentración internacional auspiciada por la Federación Española de judo que se celebra en tierras malagueñas hasta este viernes.

La judoca del Terra i Mar valenciano comentó que esta semana le vendrá "muy bien para hacer buenos calentamientos y combates sin arriesgar", ya que ello le ayuda a "quitar el miedo" que siempre existe tras una lesión de esa índole.

Julia Figueroa aún no tiene el alta médica oficial, aunque apuntó que tiene el "visto bueno" de los fisioterapeutas para ir probándose.

Así, declaró que esta competición es la "ideal" para "dar los primeros pasos", pues se mide a rivales de potencias mundiales como Corea, Francia, Rusia u otros países concentrados en la Costa del Sol como Portugal, Gran Bretaña, Estonia, Italia o Marruecos, que se ejercitan en el pabellón Ciudad Jardín de Málaga.

Figueroa se lesionó justo antes del Europeo de Varsovia, por lo que en este 2017 se perdió tanto la cita continental como el Mundial y no ha tenido el año posolímpico que esperaba, hasta el punto de salir del 'top 10' del ránking mundial en el peso de menos de 48 kilogramos y pasar a ocupar el puesto número veintiocho.