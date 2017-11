Los Giants suspenden de manera indefinida a Jenkins

Nueva York (EE.UU), 31 oct (EFE).- Los Giants de Nueva York suspendieron a su esquinero titular Janoris Jenkins el martes por segunda vez en tres semanas.

La decisión de los Giants se dio después de que Jenkins no se reportó con el equipo a tiempo después de la semana de descanso.

De acuerdo a un reporte de los Giants, Jenkins está suspendido de manera indefinida.

El entrenador en jefe Ben McAdoo dijo a través de un comunicado que "en este equipo, existen normas, responsabilidades y obligaciones".

Agregó en el mismo texto que "cuando no cumplimos con esas obligaciones, hay consecuencias".

Jenkins fue uno de los tres jugadores que no estuvieron en la práctica del lunes. Los corredores Paul Perkins y Eli Apple también estuvieron ausentes.

McAdoo dijo que aunque su jugador debió reportarse el lunes, fue hasta el martes por la mañana cuando hubo comunicación.

Los Giants tienen registro de 1-6 y además de estar enfrentando suspensiones, también se han visto afectados por las bajas para toda la temporada de sus receptores Odell Beckham Jr. y Brandon Marshall.