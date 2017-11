La llama olímpica aterriza en Corea del Sur para los JJOO de PyeongChang 2018

Seúl, 1 nov (EFE).- La llama olímpica aterrizó hoy en Corea del Sur para iniciar un recorrido de 100 días a través del país asiático antes de encender el pebetero el 9 de febrero en PyeongChang, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018.

La delegación surcoreana portadora del fuego olímpico, que incluye al presidente del comité organizador, Lee Hee-beom, y a la excampeona olímpica y mundial de patinaje artístico Kim Yu-na, aterrizó en el aeropuerto internacional de Incheon, próximo a Seúl.

La llama fue prendida en el templo de Hera, en Olimpia, el 24 de octubre y tras recorrer Grecia durante ocho días fue entregada a la delegación surcoreana, que la transportó en una urna especial a bordo del avión que ha cubierto los 8.500 kilómetros que separan Atenas de Incheon.

"El sueño se ha hecho realidad y el día de hoy supone un importante símbolo de orgullo para nuestro trabajo y nuestra pasión a la hora de traer a nuestro país el más apasionante de los eventos deportivos de invierno", dijo tras el encendido el presidente del comité organizador.

"Espero que durante los próximos 100 días realmente podamos hacer que todo el mundo brille", añadió Lee en referencia al lema que se ha escogido para el relevo de la antorcha olímpica: "Let everyone shine" ("Dejemos que todo el mundo brille", en inglés).

Además del clásico relevo a pie, el comité organizador ha incluido su transporte en tren, barco, avión, bicicleta, tirolina e incluso a manos de un robot.

La primera portadora de la antorcha ha sido la patinadora artística You Young -que en 2016 y con solo 11 años se convirtió en la campeona nacional más joven de la historia surcoreana- antes de ceder la llama al comediante y presentador televisivo Yoo Jae-suk.

Tras recorrer hoy la bahía de Incheon, la antorcha viajará mañana en avión hasta la isla de Jeju (sur del país).

En total, pasará por las principales regiones y ciudades surcoreanas en un recorrido de 100 días y 2.018 kilómetros (distancia que coincide con la fecha en la que se celebran estos JJ.OO.) gracias a unos 7.500 relevistas que la transportarán por turnos hasta PyeongChang el próximo 9 de febrero.

Los Juegos Olímpicos de Invierno se disputarán hasta el 25 de febrero de 2018 y los Paralímpicos entre el 9 al 18 de marzo.

La cita ha estado marcada, de momento, por un volumen de venta de entradas menor de lo esperado y la intranquilidad ante las continuas pruebas de armas de Corea del Norte, cuya frontera se sitúa solo a 70 kilómetros de PyeongChang, pese a la insistencia del Gobierno de Seúl en que se garantizará la seguridad durante la cita.

Según las últimas cifras facilitadas por la organización el pasado 24 de febrero solo el 31,9 por ciento de las entradas se han vendido para las pruebas olímpicas y apenas el 4,3 por ciento de las que corresponden a las paralímpicas.