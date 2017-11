Springer lidera conexión latina; Correa celebra título pidiendo matrimonio

Houston (EE.UU.), 2 nov (EFE).- Una vez más el guardabosques central de origen puertorriqueño, George Springer, puso el sazón latinoamericano a la Serie Mundial al pegar el jonrón que lo convirtió en el rostro del título de los Astros de Houston como nuevos campeones del "Clásico de Otoño".

Si Springer celebró el título de Serie Mundial, con marca histórica de cuadrangulares y premio de Jugador Más Valioso (MVP) del Clásico de Otoño, el boricua Carlos Correa lo hizo al pedir el matrimonio en medio del campo del Dodger Stadium de Los Angeles y con las cámaras de televisión transmitiendo en vivo.

Springer logró cuadrangular y ayudó a los Astros a ganar su primer título de Serie Mundial en sus 56 años de historia de la franquicia al derrotar 5-1 a los Dodgers de Los Ángeles.

Los Astros, con el triunfo, dan alivio a una ciudad que sigue recuperándose de los estragos que dejó el huracán Harvey, y se apoderaron del título que no habían conseguido desde que iniciaron en las mayores en 1962, jugando como los Colt 45s.

El toletero, seleccionado en la primera ronda de la Universidad de Connecticut en 2011, no solamente tiene "swing" de calidad, sino que también parecería tener capacidad de conocer el futuro.

Springer apareció en la portada de Sports Illustrated en una edición del 2014, declarando que los Astros serían "Tus campeones de la Serie Mundial 2017".

La revista puso en esa portada la imagen de Springer vistiendo la camisa de los Astros.

La sequía de títulos terminó para los Astros, que eran uno de los equipos juntos a los Texans, de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), que no tenían títulos.

Se esta manera se unen a los Rockets, campeones por dos veces de la NBA, y del Dynamo, de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS).

Springer (5) fue el toletero de poder al pegar jonrón en el segundo episodio contra el abridor japonés Yu Darvish, con un corredor por delante.

El pelotero, que terminó con dos remolcadas, representó el ataque de la novena tejana con su cuarto jonrón consecutivo, el quinto en la Serie Mundial y el sexto en la postemporada.

Springer, que se fue 5-2, conectó de cuatro esquinas por el jardín central, haciendo volar la pelota 438 pies (133 metros) y mandando a la registradora al jardinero venezolano Marwin González.

El guardabosques coronó racimo de tres carreras y dejó en .379 su promedio de bateo, además se encargó de anotar la primera carrera del juego en el primer episodio aprovechando un error del primera base Cody Bellinger.

Springer empató la marca de vuelacercas en una Serie Mundial, integrándose de esa manera al prestigioso Club de los Cinco en Serie Mundial, en el que están sólo otros dos toleteros.

El jardinero estelar de los Astros igualó la marca de Reggie Jackson en 1977 y de Chase Utley en el 2009 con más vuelacercas en un Clásico de Otoño, además se llevó también el premio de MVP, tras dejar en .379 (11 de 29) su promedio de bateo, con siete impulsadas.

Sus ocho imparables extrabase fueron los más jugados en una Serie Mundial, y él es el primer jugador en pegar cuatro cuadrangulares consecutivos dentro de una Serie Mundial.

El guardabosques conectó doble y anotó carreras en la primera entrada, también tuvo 29 bases en total en la Serie Mundial, rompiendo la marca de 25 de Willie Stargell (1979) y Jackson.

Springer también superó a Stargell en la mejor marca de imparables extrabase en Serie Mundial, con siete, convirtiéndose en el primer jugador en haber tenido al menos un hit extrabase en seis juegos consecutivos de la Serie Mundial.

El guardabosques logró sus primeros cuatro jonrones para empatar la pizarra o dar ventaja a los Astros, mientras que el quinto abrió el camino para conseguir el valioso triunfo de la novena tejana.

En el segundo juego, Springer pegó jonrón de dos carreras frente al relevista Brandon McCarthy en la décimo primera entrada, y dio a los Astros ventaja de 7-5 en una victoria por 7-6.

En el juego número cuatro, dio a los Astros una ventaja de 1-0 en la sexta, cuando rompió el juego sin hit de Alex Wood con jonrón.

En el quinto partido, cuando los Astros ganaron 13-12, su jonrón en la séptima, que viajó a 112 millas por hora, estimado en 448 pies frente a Brandon Morrow, empató los números de la pizarra 8-8.

En el sexto juego hizo el 1-0 en la tercera entrada con batazo de cuatro esquinas frente a Rich Hill.

Finalmente en el séptimo partido, cuando había dos outs en la segunda, su jonrón de dos carreras de 438 pies abrió una ventaja de 3-0 para dar a los Astros en camino a la victoria.

Por su parte, Correa, no sólo ganó el título de la Serie Mundial, sino que también consiguió la aceptación de su novia, a quien le pidió matrimonio apenas concluyó el partido.

Correa, de 23 años de edad, que pegó 1 de 4, aprovechó que los Astros celebraban su coronación para proponer matrimonio a su novia Daniella Rodríguez, exMiss Texas 2016, quien inmediatamente aceptó.

El toletero boricua se arrodilló y frente a las cámaras de televisión, que transmitían en vivo, le preguntó a Rodríguez: "Daniella Rodríguez, ¿me harías el hombre más feliz del mundo? ¿Te casarías conmigo?"

Ella dijo que sí, se besaron y él le regaló el anillo, y después se besaron nuevamente.

En el juego de esta noche, en la primera entrada, el segunda base venezolano José Altuve conectó rodado a la primera, y empujó al antesalista Alex Bregman a pisar la registradora.

Altuve remolcó una en tres viajes a la caja de bateo, dejando en .194 su promedio con el tolete, además de ser el protagonista de sacar el último "out" del partido a primera con rodado del campocorto de los Dodgers, Corey Seager.

Correa viajó cuatro veces a enfrentar al bateador y tuvo contacto con la pelota solamente en una ocasión.

El inicialista cubano Yuli Gurriel estuvo con 0 de 4; mientras que González se fue de 3-2 y una anotada.

Por los Dodgers el guardabosques cubano Yasiel Puig estuvo en blanco en tres oportunidades con el bate.