La Odepa bendice en Praga a Santiago de Chile como sede de los Panamericanos 2023

Santiago de Chile, 3 nov (EFE).- La Organización Deportiva Panamericana (Odepa) bendecirá en Praga este sábado la designación de Santiago de Chile como sede de los Juegos Panamericanos del año 2023, que materializará un largo sueño de los deportistas, organizaciones y autoridades del país austral.

La designación de la capital chilena quedó sentenciada el pasado abril cuando Buenos Aires, que competía con Santiago, declinó su candidatura para volcar sus esfuerzos en la edición 2027 de la máxima cita deportiva del continente.

En la oportunidad, Gerardo Werthein, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA), anunció además el respaldo de su organización a Santiago, "una ciudad que ya fue candidata varias veces".

"Nos parece que está bien apoyarla y así nosotros nos preparamos con más tiempo y con más tranquilidad para el 2027", explicó Werthein.

Tenía toda la razón el dirigente argentino. En 1971, cuando Chile era presidido por Salvador Allende, Santiago fue designada sede de los Panamericanos de 1975.

En 1973 Allende fue derrocado y encontró la muerte en un golpe encabezado por Augusto Pinochet, que instauró una larga dictadura hasta 1990.

Los años posteriores supusieron una penosa crisis económica para los chilenos, y el régimen militar argumentó esta situación para renunciar a la organización de los Juegos. Ciudad de México reemplazó entonces a Santiago.

Con la economía algo más recuperada, Santiago postuló nuevamente y obtuvo la sede de los Juegos de 1987, pero el gobierno de facto volvió a frustrar la fiesta deportiva: "No hay plata", zanjó cuando le informaron que organizarlos costaría 70 millones de dólares.

Con la vuelta de la democracia, Chile dio de nuevo la pelea y trató de ganar la sede de 2019, pero en la votación ganó Lima.

Ahora, la euforia reina entre las autoridades y las organizaciones deportivas, varios de cuyos representantes viajaron a la capital de la República Checa para engalanar el momento en que se oficialice la designación, este sábado, junto a los máximos dirigentes del Comité Olímpico de Chile (COCH).

La reunión en que se bendecirá a Santiago será encabezada por un chileno, Neven Ilic, que hace unos meses fue elegido presidente de la Odepa después de varios años al frente del COCH.

Antes de la gran cita, el ministro del Deporte, Pablo Squella, un destacado atleta que aún conserva algunas marcas nacionales, manifestó su anhelo porque los de 2023 "sean los mejores Juegos Panamericanos de la historia".

"Éste es un anhelo que perseguimos por muchos años tras dos fracasos. Esperamos que, con el esfuerzo de todos, podamos tener los mejores Juegos de la historia. Tenemos todas las condiciones para lograrlo", remarcó.

Neven Ilic, en tanto, señaló que el desafío "es trabajar, no solamente en términos de infraestructura, sino que aprovechar esto como una gran oportunidad o un gran trampolín para generar los cambios que todos queremos en el deporte de nuestro país".

"Este es un sueño que el deporte chileno tuvo durante años", subrayó el dirigente, quien advirtió que "más allá de presentar unos Juegos Panamericanos dignos de Santiago, la idea es presentar un equipo de altísimo nivel que muestre un camino mejor para el deporte de nuestro país".

"Tenemos que trabajar duro, se vienen años de muchísimo trabajo para que estos sean unos grandes Juegos Panamericanos y dejemos en alto el nombre de Chile, de Santiago y del deporte chileno", comentó por su parte el intendente (gobernador) de Santiago, Claudio Orrego.

En la perspectiva del 2023, Santiago cuenta con la base de una infraestructura deportiva construida para los Odesur 2014, que sin embargo necesitará obras adicionales y de una Villa Olímpica que debe ser construida partiendo de cero.

Según cálculos preliminares, los Juegos demandarán unos 500 millones de dólares de inversión, de los que 200 millones serán para la Villa Olímpica, que se levantará en los terrenos del antiguo aeropuerto de Cerrillos, en el suroeste de la ciudad.

La idea es que esa inversión sea asumida por el sector privado, que después pueda vender las instalaciones como viviendas y establecimientos comerciales.

De no prosperar la idea, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se hará cargo del proyecto.

En cuanto a los recintos deportivos, hay varios que deberán ampliar sus aforos, entre ellos el velódromo de Peñalolén y el Centro Acuático del Estadio Nacional, que concentrará las principales actividades de los Panamericanos.

