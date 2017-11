Los Redskins descartan al lesionado Reed para jugar contra los Seahawks

Ashburn (EE.UU), 4 nov (EFE).- Los Redskins de Washington dejaron fuera a tres de sus jugadores titulares para el partido de domingo contra los Seahawks de Seattle, incluyendo al ala cerrada Jordan Reed.

El equipo de Washington también informó que otros dos jugadores podrían no ver acción durante el partido de la novena semana del campeonato de la NFL.

Los Redskins, que marchan penúltimos en la División Este de la Conferencia Nacional, han enfrentado en la temporada una serie de lesiones.

Reed, lastimado del tendón del muslo, se une en la lista de lesionados que no jugarán, al defensivo Shawn Lauvao (cuello) y el liniero defensivo Matt Ioannidis (mano), así como al ala cerrada reserva Niles Paul (conmoción cerebral).

El equipo informó además que en total tres quintas partes de la línea ofensiva inicial de los Redskins no jugarán.