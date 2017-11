Flanagan le dedica a EE.UU. su hito en el maratón de Nueva York tras ´dura semana´

Nueva York, 5 nov (EFE).- La atleta estadounidense Shalene Flanagan se proclamó este domingo campeona del maratón de Nueva York, un hito que no se repetía en la prueba femenina desde 1977 y que dedicó a su país tras la "dura semana" en que un atentado terrorista en la ciudad provocó 8 muertos días antes de la carrera.

"Es una buena manera de hacer a la gente sentirse bien, sonreír, olvidar las cosas malas en el mundo... Es una semana dura para Nueva York, yo estuve en el bombardeo de Boston de 2013 y pensé en ello mientras acababa", relató la corredora olímpica en la rueda de prensa posterior a su victoria por 2h26:53.

"Es un momento con el que he soñado desde que era una niña. Ha sido una semana dura para los neoyorquinos y para la nación, y pensé que qué mejor regalo que hacer sonreír a Estados Unidos hoy", explicó.

Flanagan, de 36 años, se impuso a la keniana Mary Keitany, que buscaba su cuarta victoria consecutiva en el maratón y finalmente quedó segunda por poco más de un minuto, aunque reconoció que hubo que enfrentarse a retos más mentales que físicos.

"No necesariamente se trata de las piernas, sino de la cabeza: de las dudas sobre una misma que ocurren durante la carrera", desgranó la vencedora, quien aseguró que por otra parte no sintió ninguna limitación física e hizo "una carrera bastante impecable".

La última estadounidense que venció en esta carrera fue Miki Gorman hace 40 años, "demasiado tiempo", a juicio de Flanagan. "Pero sabía que era posible, creo que pueden ocurrir cosas maravillosas", incidió, porque ha hecho su "mejor entrenamiento hasta ahora" y ha tenido paciencia.

"Estos son los momentos con los que soñamos como atletas, y va a hacer sentirme bien durante un largo tiempo", aseguró la corredora, que lloró de la emoción tras ese "momento indescriptible" de cruzar la línea de meta y después, mientras hacía las declaraciones.

Dijo, además, no haber tenido seguridad sobre su triunfo porque "hace nueve meses tenía el corazón roto" al no haber podido correr el maratón de Boston, su ciudad natal, debido a una lesión que, por otra parte, le aportó un descanso.

"Me dolió mucho, pero esto es una gratificación tardía. Espero que inspire a la siguiente generación de mujeres estadounidenses, ha sido mucho trabajo y en los kilómetros finales estaba pensando en todos los que me ayudaron a llegar aquí", destacó.

Asimismo, dijo haber estado pensando en el veterano corredor estadounidense y medallista olímpico Meb Keflezighi, a quien consideró un "ejemplo", con el objetivo de enaltecerlo en su última carrera como corredor profesional.

Preguntada por si esta sería su última carrera, Flanagan apuntó que tendrá que "tomar algunas decisiones" con sus entrenadores visto este triunfo, que le ha permitido mejorar la marca que obtuvo en su primer maratón de Nueva York, en 2010, cuando quedó segunda con un guarismo de 2h28:40.