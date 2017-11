El presidente de la AIMS pronostica que Kipchoge romperá el récord mundial

Guadalajara (México), 6 nov (EFE).- El presidente de la Asociación Internacional de Maratones (AIMS), el español Paco Borao, pronosticó hoy que el keniano Eliud Kipchoge romperá la marca mundial de los 42 kilómetros 195 metros, quizás en el año 2018.

"Tiene todos las condiciones para batir el récord de 2h 02:57 del keniano Denis Kimetto, está a pocos segundos con su 2h 03:03 y lo que le falta es ver la estrategia de carrera, si acelera mucho del kilómetro 20 al 30 y esas cosas", señaló en entrevista a Efe.

Borao recordó que el espectáculo de una firma deportiva para intentar que Kipchoge bajara de dos horas en mayo pasado, fue eso, un "show", y no tiene que ver con el récord mundial porque la prueba disputada en un circuito en Italia violó las reglas del maratón.

"Una cosa es el récord, otra el "show", él hizo 2h 00:25 con liebres (marcadores de paso) renovados cada tres kilómetros, un reloj con un panel para proteger al corredor del viento y otras cosas artificiales, aunque el resultado sí pudiera tener un efecto sicológico favorable para Eliud", dijo.

Borao es también el director del Medio Maratón de Valencia, donde el pasado 22 de octubre la keniana Joyciline Jepkosgei implantó una marca mundial de 1h 04:51 en Medio Maratón.

"Esa chica es un fenómeno, no solo hizo ese registro sino que pasó el kilómetro 10 en 30:15 minutos; tiene todo para bajar de 1h 04 y luego llegar, quien sabe hasta dónde", señaló.

El directivo recordó que los récords están para batirse pero no se atrevió a vaticinar si Jepkosgei podría llegar a ser una maratonista tan grande como lo que es en las distancias más cortas y señaló que por ahora la plusmarca mundial de maratón de mujeres, 2h 15:24 en poder de la británica Paula Radcliffe, no está en peligro.

"Romper la marca de Paula estará más complicado, también será difícil de superar la marca de 58:23 minutos en Medio Meratón del eritreo Zerzenai Tadese; no hay manera de meterles mano, pero un día alguien lo hará", dijo.

Paco Borao lamentó que México y España que tuvieron a varios de los mejores maratonistas del mundo en los finales del siglo XX ahora no cuenten con grandes figuras y atribuyó el descenso a la descocentración de los jóvenes, más interesados en sus teléfonos celulares que en los entrenamientos.

"El móvil nos hizo daño. La juventud pierde mucho tiempo; ves a los chicos sentados en una mesa y el teléfono es su pasatiempo y eso distrae. Ser atleta élite necesita concentración, uno no llega a lo más alto en el deporte porque le tocó la lotería", agregó.EFE

