Saúl Craviotto: "Me conocen más por Masterchef que por las medallas olímpicas, pero no me da rabia"

Saúl Craviotto, ganador de cuatro medallas olímpicas, ha sido galardonado con el premio Nacional del Deporte 2016. El piragüista atendió ayer a los compañeros de Cope, donde comentó cómo recibió la noticia: "Me ha pillado por sorpresa, me ha llamado el presidente Juanjo y me ha comunicado que he ganado. En ese momento no sabía ni de que me estaba hablando. La verdad ha sido toda una grata sorpresa y estoy muy agradecido. Una motivación más para seguir peleando".

A sus 33 años lleva una racha estupenda, ha escrito un libro, ha concursado en MasterChef y ha recibido el premio Nacional del Deporte 2016. "Estoy ahora en una estapa bastante intensa en mi vida, de momento las cosas me van muy bien, estoy centrado con el entrenar, con la vista puesta en Tokio", subraya.

En las últimas semanas su figura se ha popularizado por su participación en MasterChef: "Grabamos el programa y me fue mejor de lo que pensaba ya que no tenía ni idea de cocinar. Ha sido una experiencia brutal y muy bonita".

Reconoce que no tenía ni idea de cocinar: "Manejo la cocina de superviviencia, el típico arroz a la cubana, pasta. Pero cuando me dijeron de hacer el casting para entrar en Masterchef me puse las pilas. Fui a casa Gerardo y me preparé. Antes del casting, estuve 2 semanas con la merluza, comía y cenaba el mismo plato, y al llegar al casting lo bordé".

Saúl Craviotto a pesar de llevar 17 años entrenando y participando en mundiales y europeos ha visto cómo su salto a la fama ha sido más gracias a MasterChef: "No me da rabia, es verdad que me conocen más por Masterchef que por las medallas olímpicas pero tampoco es algo malo. Este programa ha echo que llegue a otro tipo de público al que quizás no podía llegar, ya sea porque no haya visto los juegos o porque no le guste el deporte. Y gracias al programa conocen más mi deporte, mi palmarés y a mí. Estoy muy orgulloso de mi paso por Masterchef, ha sido una experiencia muy chula".

En referencia al libro que ha escrito, su biografía, destaca que las ventas van muy bien y que en menos de 10 días se agotó la primera edición. "El libro va sobre los pilares que me han ayudado a mí a alcanzar el éxito. Si Puedo motivar a alguien a conseguir su sueño, eso es lo más importante para mí", explica.

Por último, en referencia a los Juegos Olímpicos de Tokio 2018 deja claro que: "El ciclo olímpico es muy largo, pero mi idea es ir a por el oro. Creo que podemos conseguirlo y el proyecto es ese intentar ir por medalla".