Jerry Jones quiere establecer un nuevo orden dentro de la NFL

Dallas (EE.UU.), 10 nov (EFE).- El dueño de los Cowboys de Dallas, Jerry Jones, tiene muy claro que hay muchas cosas que cambiar de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y de ahí su decisión de presentar una demanda contra la organización que rige el deporte profesional más poderoso en Estados Unidos.

Jones tiene también muy claro que su postura no está relacionada con el caso del corredor estelar de los Cowboys, Ezekiel Elliott, al que la NFL le ha impuesto seis partidos de castigo por un caso de violencia domésticas del que ya fueron retirados los cargos legales en su contra.

Aunque reconoce que la liga lo ha tratado incorrectamente durante la investigación de su caso por presunta violencia doméstica y tendrá que cumplir con la suspensión después que perdiese su última batalla legal.

El problema más grande en el mundo de Jones está en las negociaciones sobre la renovación del contrato de Goodell, que depende de lo que decidan unos cuentos dueños, en lugar de ser la mayoría.

"Básicamente siento que la extensión de Roger debe ser revisada y aprobada por todos los dueños, no solo algunos dueños", declaró Jones en 105.3 The Fan en Dallas, la emisora oficial del equipo. "El comité que básicamente negocia el salario con nuestro comisionado está tomando el punto de vista, especialmente el presidente, que ellos en un grupo limitado pueden completar este acuerdo".

Jones ante esta situación considera que no debe seguir, que tiene que haber cambios en el proceso y por lo tanto su denuncia irá encaminada en buscar esa participación de todos los dueños.

"No estoy de acuerdo. Pienso que nosotros debemos, con todo el interés y compromiso que tenemos como dueños, que esto se convierta en algo en lo cual todos los equipos tengan la oportunidad de opinar ... el comisionado, su extensión, pero también en el futuro, sus decisiones", subrayó Jones.

El dueño de los Cowboys fue directo al señalar que las decisiones del comisionado tienen un impacto que debe ser producto de decisiones de todos los dueños.

"Todos podemos ver cuanto impacto las decisiones del comisionado tienen en muchas áreas. Le hemos dado mucho poder. Pienso que tenemos que tener más balance para los dueños para podamos estar en una posición para no solo sugerir, sino también aprobar las decisiones. Así que eso es de lo que se trata", destacó Jones.

El dueño del equipo de Dallas también reiteró que la posición que mantiene sobre la decisión de Elliott están separados de sus preocupaciones sobre las negociaciones con Goodell.

"Los hechos son, que los temas que involucran al comisionado van mucho allá de eso", valoró Jones a la estación oficial de los Cowboys. "Yo he estado lidiando con comisionados por casi 28 años, como un empleado de la NFL".

En ese sentido dijo que el asunto de Zeke, como de forma coloquial Jones llama a Elliott, es algo circunstancial en la realidad del equipo.

"Zeke ha estado en nuestra organización por un año y medio, por lo tanto son asuntos totalmente separados. La política que tenemos que ha impactado a Zeke es más un problema del comisionado, mucho más que la circunstancia particular de Zeke", analizó Jones.

Elliott tiene la oportunidad de reclamar ser elegible tras una vista de apelación el 1 de diciembre para una orden de mandato ante el Segundo Circuito del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos.

Sin la orden de mandato, Elliott no estará en uniforme nuevamente hasta el 24 de diciembre cuando los Cowboys se enfrentan a los Seahawks de Seattle.

Jones ha apoyado permanentemente a Elliott luego que fuera acusado de violencia doméstica en el verano de 2016.

El dueño de los Cowboys manifestó durante el campamento de entrenamiento que no esperaba que Elliott fuera suspendido y que no hubo ningún caso de violencia doméstica.

"Estoy decepcionado que no va a jugar", seañaló Jones. "Es lo que es. Eso no es una resolución. Es sencillamente, es lo que es. Yo realmente estoy totalmente en desacuerdo de que no lo tenemos sobre el terreno de juego".

Jones no cree que la NFL debe ir por encima de las autoridades legales. Contra Elliott nunca se presentaron cargos por las autoridades en Columbus, Ohio debido a que el testimonio y la evidencia no eran consistentes.

Según la política de conducta personal, no es necesario que se radiquen cargos para que un jugador enfrente disciplina de la liga.

"Me gustaría sacar el nombre del comisionado de mi respuesta", comentó Jones. "Hasta cierto punto, no se trata de Roger Goodell. Es sobre el poder del comisionado y como se relaciona a los dueños. De como hasta cierto punto los dueños lo contrata, le extiende el contrato, le paga, por lo que los dueños deberían tener el poder de aprobación. Todo dueño debe aprobar eso.

Jones reiteró que todo dueño debe tener control en lo relativo al salario del comisionado, la discreción de contratarlo y no hacerlo.

"Si se hace lo segundo, todo dueño debe darle la mano y mirarlo a los ojos y decirle que fue uno de los que dio su aprobación para que siguiese en el cargo". subrayó Jones. "Ese es el verdadero objetivo que nos mueve en cuento a la posible demanda contra la NFL. Buscamos que las cosas se hagan de manera diferente como hasta ahora".