Kilian Jornet revela sus "sueños y retos" por montañas de todo el mundo

Kilian Jornet, seis veces campeón del mundo de carreras por montaña y alpinista con dos ascensiones al Everest en una misma semana, revela en su libro 'Summits of my life' (Cimas de mi vida) los "sueños y retos" que le han llevado a coronar las cumbres de las principales montañas del mundo.

La esencia del libro, que cuenta con abundante material fotográfico, es el trabajo en equipo, el espíritu de superación, el respeto a la naturaleza y unos valores humanos que, desde el principio, definen a Kilian Jornet, un deportista que a los veinticinco años ya había ganado todas las carreras de montañas que se había propuesto y era una leyenda.

Su proyecto 'Cimas de mi vida' resume cinco años de esfuerzos, luchas y proezas definido por sus récords en cimas legendarias, pero también por los sentimientos personales reflejados en momentos duros, como la pérdida en un accidente en la montaña de su amigo Stephane Brosse o las miles de personas que murieron en el terremoto que en 2015 fallecieron en el terremoto que afectó al valle de Langtang en Nepal.

"Elegí cumbres que me hacían especial ilusión por el reto deportivo que conllevaban, la historia o su belleza, pero también por las dificultades que encontraría o el aprendizaje que pensaba que me aportaría. Escribí una carta de valores donde establecía los principios que debían regir el proyecto para reivindicar el cómo y no tanto el qué", confiesa Kilian Jornet, que también es tricampeón del Ultra Trail del Mont Blanc (UTMB).

Las cumbres que han formado parte del proyecto han sido el Mont Blanc (4.810 metros), Cervino (4.478), Denali (6.186), Aconcagua (6.962) y Everest (8.848). El Elbrús (5.642), considerado el 'techo' de Rusia, queda pendiente al no poderlo coronar en su ascensión de 2013.

En el libro (editorial Now Books), Kilian también agradece a su equipo de confianza -Sebastién Montaz Rosset, Emelie Forsberg, Jordi Tosas, Vivian Bruchez y Mathéo Jacquemoud- la ayuda fiel que le ha prestado para cumplir su reto.