Bilbao decidirá los billetes para el Masters del Circuito Mundial de Pádel

Bilbao, 21 nov (EFE).- El Abierto de Bilbao, última prueba de la fase regular del Circuito Mundial de Pádel (PWT) cuyos cuadros finales se van a disputar esta semana en el frontón Bizkaia de la capital vizcaína, decidirá los billetes para la Masters Final que cerrará la temporada en Madrid el próximo mes de diciembre.

En el cuadro masculino parten como favoritos los líderes indiscutibles, el argentino Fernando Belasteguín y el brasileño Pablo Lima. Ambos han sido los ganadores de 7 de los 15 torneos disputados este año, entre ellos los tres últimos, y aspiran a confirmarse en Bilbao como números 1 por tercer año consecutivo.

Los dúos Paquito Navarro (ESP)-Sanyo Gutiérrez (ARG), Matías Díaz (ARG)-Maxi Sánchez (ARG) y Franco Stupaczuk (ARG)-Cristian Gutiérrez (ARG) se perfilan como los principales rivales de 'Bela' y Lima en un cuadro masculino en el que participan, contando las previas, un total de 96 parejas.

Stupaczuk, que ha participado junto a su compañero Gutiérrez en la presentación del torneo que ha tenido lugar en Bilbao, ha asegurado que llega "con buenas sensaciones" y el objetivo de sumar un nuevo título a su palmarés en una ciudad en la que se proclamó campeón del mundo en 2013 junto a su compatriota Martín di Nenno.

"Bilbao me trae buenos recuerdos. Venimos de un año bastante bueno y tenemos la oportunidad de hacer un buen torneo. Me encantaría por lo menos estar en la final porque es una ciudad que me gusta mucho", ha señalado Stupaczuk, vencedor este año junto a Gutiérrez de las citas de Mijas y Las Palmas.

En la competición femenina, las rivales a batir serán las gemelas Mapi y Majo Sánchez Alayeto. Las aragonesas, de nuevo este año en lo más alto del ránking, llegan a Bilbao tras poner punto final en Zaragoza a una serie de 30 victorias consecutivas -rubricada con siete títulos- al caer ante Patty Llaguno y Eli Amatriain.

La murciana y la riojana y la combinación también española Gemma Triay-Lucía Sainz, ganadora de los dos últimas competiciones en Granada y Zaragoza, completan la terna de favoritas en un cuadro que arrancaron 48 equipos.

Tras disputarse las previas en el Club Padeltoki de Ortuella, este Abierto de Bilbao, dotado con 110.000 euros en premios, se trasladará al Bizkaia el miércoles con los primeros partidos masculinos de dieciseisavos de final. Las finales se disputarán el domingo en horario matinal.