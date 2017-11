Luis A. Hernando: "Mi espina es no haber competido últimamente con Kilian"

Madrid, 22 nov (EFE).- El burgalés Luis Alberto Hernando, cinco veces campeón del mundo de trail, es Guardia Civil de profesión, algo que no le impide ser uno de los mejores corredores de montaña del momento, igual que su admirado Kilian Jornet, del que "envidia algunas cosas que hace", como el alpinismo.

Luis Alberto Hernando (Burgos, 1977) es uno de los atletas más reconocidos del momento. Compagina su faceta deportiva con su trabajo como Guardia Civil, la mitad de tiempo en el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM), en Pamplona, y la otra mitad en Jaca (Huesca), donde vive.

El deportista burgalés, en una entrevista con EFE, repasa su carrera, habla sobre sus proyectos y declara que, después de recorrer el mundo de reto en reto, la "única espina" que tiene actualmente es la de no haber competido últimamente con Kilian Jornet.

P: ¿Cómo empieza su relación con el mundo del trail?

R: Llego bastante de rebote, como la mayoría de gente, que vienen de otros deportes. Practicaba esquí de fondo de manera casi profesional en el equipo nacional y cuando decidí dejarlo, como vi que se me daba bien y conocía el trail de las épocas de pretemporada, por matar el gusanillo probé.

Además coincidió que en 2009 el campeonato de España fue en Sabiñánigo (Huesca), al lado de casa. Competí, quedé tercero, me clasifique para el campeonato del mundo, quedé segundo y sin pensarlo demasiado me fui liando con carreras más largas hasta ahora, que estoy en el ultra.

P: ¿Como compagina el trabajo con las carreras?

R: Estoy en el GREIM de Pamplona, en el grupo de rescate de montaña. Ahí tengo mi destino. En verano estoy en la unidad, metido en el cuadrante normal y los meses de invierno se me comisiona en Jaca, en el equipo de esquí de montaña. Paso medio año en Pamplona y otro medio año en el equipo de esquí.

P: Viaja mucho por el mundo. ¿Qué carrera le ha impactado por recuerdo especial?

R: Reconozco que cuando voy a las carreras voy a competir y a buscar un resultado, más que a disfrutar del paisaje o de otras cosas. Busco las carreras más disputadas y en las que hay en juego un título. Las que mejor sabor de boca me dejan son los campeonatos. También hay otras como la Transvulcania, en la isla de La Palma, que aparte de un buen nivel tiene un ambiente espectacular. Se vive mucho el trail y cuando se celebra parece que hay un partido del Mundial y España juega la final.

P: ¿Qué otros motivos le impulsan a ir a una carrera u otra?

R: Intento elegir carreras en las que no dependan de patrocinadores privados, sino de federaciones, porque haciendo las cosas así les hago un guiño y somos todos los que estamos en las mismas condiciones. Dan más opciones a todos los corredores. Aún así no tengo ningún inconveniente en ir a ninguna carrera que elija sin pensar en dinero.

P: ¿Ha corrido en el Polo Norte o en el Polo Sur?

R: No

P: ¿Y en el desierto?

R: Tampoco. Los sitios más distintos quizá hayan sido el Aconcagua (Argentina) y el Elbrús (Rusia).

P: Hace poco estuvo en la Everest Trail Race. ¿Qué tal la experiencia?

R: Había estado en 2013 y fue una carrera que no pude disputar porque era un final de temporada y llegué medio lesionado y terminé lesionado del todo. Tenia ganas de volver y por eso no me ha sorprendido. Esta vez ha sido distinta porque ha sido muy disputada, muy intensa y un palizón. Como competición, organización y paisaje es impresionante.

P: ¿Qué calendario maneja para 2018?

R: No lo tengo definido, ni mucho menos. Intentaré seguir con la misma filosofía, buscar las carreras más importantes. No quiero más de cuatro o cinco carreras. Correré los campeonatos con títulos en juego, carreras oficiales y luego alguna que tenga nivel y repercusión.

P: ¿Qué le parece el Ultra Trail del Mont Blanc?

R: Si la tuviera que definir con una palabra sería mediática. Hay prensa de muchos países. Es muy interesante para cualquier corredor y más si está esponsorizado y tiene que rendir cuentas.

P: ¿Le llama la atención el mundo del alpinismo como a Kilian Jornet?

R: Todas las actividades que hace Kilian, como a cualquier amante de la montaña, me dan mucha envidia, pero no estoy en situación de hacer alpinismo. Con el trabajo lo hago a otro nivel, pero no de esa manera. Me gustaría hacer más o intentar imitarle, pero se necesita tiempo y no lo tengo.

P: ¿Tiene alguna espina clavada o alguna carrera que le gustaría hacer especialmente?

R: Ahora mismo estoy satisfecho con lo que estoy haciendo. Quizá la única espina sea no haber competido con Kilian los dos últimos años porque las carreras que esta él son las de máximo nivel, en gran parte porque está él. Es el número uno y el que pone el listón. Me hubiera gustado coincidir más con él, porque aún reconociendo que estamos a un nivel distinto, compartir unos kilómetros juntos es un lujo y una experiencia. Espero que en los próximos años pueda coincidir más.

P: ¿Qué rutina de entrenamientos sigue?

R: Cambia mucho del verano al invierno. En verano estoy en un cuadrante en el que tengo que cumplir con mi horario y tengo que hacer guardias y el entrenamiento es cuando puedo. En verano lo primero es trabajar y por eso bajo el listón y me salen pocas horas de entrenamiento. En invierno mi único trabajo es entrenar y representar a la Guardia Civil en las carreras. Tengo todo el tiempo del mundo y la rutina es esquiar dos o tres horas de mañana y por la tarde correr otras dos horas.

P: ¿Qué importancia le da a la alimentación?

R: No soy muy estricto y cambio del verano al invierno. En verano, en Pamplona, llevo bastante descontrol. Como cuando puedo. Y en invierno llevo una vida un poco más ordenada. Tomo comida sana, pero bastante normal, sin dietas ni cosas raras.

P: ¿Por qué está tan de moda la fiebre del trail?

R: El perfil es el de una persona de 30 a 50 años que ha practicado otros deportes. Para cualquier deportista el cambio a la montaña y sus paisajes hace que el tiempo pase sin darte cuenta y te enganche desde el primer día. Creo que el que se pasa al trail no echa de menos lo anterior. Correr por senderos hace que te olvides de todo y es más ameno.

David Ramiro