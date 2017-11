Las "Guerreras" se examinan a una semana del Mundial

La selección española femenina de balonmano afinará su puesta a punto para el Campeonato del Mundo que arrancará en poco más de una semana en Alemania con la disputa a partir de mañana en Melilla del Torneo Internacional de España, en el que las "guerreras" se medirán con los equipos de Argentina, Japón y Ucrania.

Tres rivales que pondrán a prueba la solidez de la nueva generación de "guerreras" a la que ha dado entrada Carlos Viver, que afrontará hasta con cinco debutantes una gran competición internacional como el Mundial.

La central Silvia Arderius, la pivote Paula García, la lateral Ivet Musons y las extremos Jennifer Gutiérrez y Maitane Etxeberria dotarán de una nueva vitalidad a una selección en la que ya no estarán piezas clave en los últimos años como Marta Mangué o Macarena Aguilar.

La nueva hornada de "guerreras" que ya dio muestras de su valía el pasado mes de octubre con sus solventes victorias sobre Turquía (35-16) y Lituania (17-24), que permiten a España liderar su grupo de clasificación para el Europeo de Francia 2018.

En esos encuentros ya pudieron a comenzar a vislumbrarse de manera más clara las ideas que Carlos Viver, que llegó al cargo el pasado 23 de febrero, quiere implantar en el equipo español.

"La última concentración fue muy positiva en lo que se refiere a la asimilación del trabajo táctico, fue la mejor concentración. En ese sentido, creo que en estos momentos estamos en el punto en el que tenemos que estar, en el punto correcto, donde la gente está empezando a entender los que se pretende", señaló Viver en declaraciones a la Agencia EFE.

Un trabajo que la selección intensificará durante la disputa del Torneo Internacional de España, en el que Carlos Viver quiere incidir en algunos aspectos concretos en el ataque como el juego con el pivote.

"En los últimos partidos me quedé muy satisfecho del trabajo con el pivote, creo que empezamos a asumir algunos conceptos y cada vez vemos más claras las situaciones. Me gustaría seguir ese camino, porque creo que el equipo puede sacarle aún más partido al juego con el pivote", explicó Viver.

Igualmente, el preparador español utilizará el torneo de Melilla para tratar de sumar un nuevo sistema defensivo al 6-0 que ha utilizado en sus primeros encuentros a cargo de la selección

"Me gustaría añadir otro sistema defensivo para tener un cambio en el caso de que las cosas no vayan bien con el 6-0. Añadir un sistema más abierto con el que pudiéramos cambiar el ritmo de los partidos si lo necesitáramos. Ya hemos trabajado en ello, pero aún no lo hemos utilizado", indicó el seleccionador español a EFE.

La selección ucraniana se perfila como el principal rival de las "guerreras" en este torneo, tal y como confirman los múltiples apuros que ya pasó el conjunto español para doblegarla en la eliminatoria de clasificación para el Mundial.

No obstante, antes del duelo con Ucrania, que se disputará el domingo (19:00), las de Carlos Viver se medirán mañana viernes (21:00) con Argentina, un equipo plagado de jugadoras de la Liga Guerreras Iberdrola, y el sábado (21:00) con Japón, dos selecciones que, como España, ultimarán en Melilla su preparación para el Mundial.

Estos encuentros servirán para ver por primera vez con la camiseta de la selección absoluta a dos de las mayores promesas del balonmano español, la central Anthia Espiñeira y la lateral Sayna Mbengue, a las que Viver ha convocado como "invitadas" a esta concentración.

"La idea es que esta concentración sirva tanto a Anyhia como a Sayna para que se den cuenta por ellas mismas de lo que tienen que mejorar, que vean sus virtudes y sus defectos, para que eso les ayude a dar los pasos que tienen que dar en el futuro para mejorar", señaló Viver.

Un futuro que en el caso de la lateral Sayna Mbengue podría ser mucho más próximo dadas las condiciones de la jugadora canaria, una lateral zurda de tan sólo 19 años y 1,85 metros de altura que destaca por su capacidad en el lanzamiento exterior.

"Ella tiene que ser consciente de la proyección que tiene, porque no tenemos laterales zurdas de esas características, rozando el metro noventa y con ese lanzamiento exterior, y por eso es importante que podamos ver en qué punto está cuando se mide realmente a jugadoras de este nivel", comentó Viver.

Y es que, como reconoció el preparador español, si Mbengue "sigue trabajando al nivel que está trabajando y sigue teniendo la confianza de Antonio -Moreno, técnico del Rocasa- para continuar jugando en ataque y en defensa", Viver "ve pronto" a Sayna entre las habituales de la selección.