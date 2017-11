Pascual: "Muchos de los equipos que llegan al Palau juegan sin presión"

Barcelona, 28 nov (EFE).- El entrenador Barcelona Lassa, Xavi Pascual, dijo este martes, en referencia al encuentro de mañana frente al MMT Zamora, penúltimo clasificado de la liga Asobal, que la mayoría de equipos que llegan al Palau Blaugrana juegan "sin ninguna presión", lo cual les convierte en "más peligrosos".

"Me preocupa poco lo que haga el rival; lo que me preocupa es que nosotros no seamos peligrosos ni estemos concentrados en nuestro trabajo y que nuestro estado de tensión y concentración no sea el óptimo", destacó.

Después de jugar cinco partidos en poco más de una semana, el técnico dio descanso a la plantilla el pasado fin de semana.

"Ha ido bien el descanso, porque llevábamos muchos partidos seguidos y muchos kilómetros. En todo caso, ayer y hoy ya entrenamos mañana y tarde para recuperar el ritmo de competición", indicó.

"Nunca desconectas del todo de la competición, simplemente bajas la tensión, pero desconectar es imposible a no ser que haya un parón como el de diciembre -la competición de clubes para por el Europeo de Croacia y no se reinicia hasta febrero-", subrayo.Pascual.

Reconoció que después de la derrota en Szeged, los dos partidos del equipo -en Granollers (19-43) y en Zagreb (24-32)- fueron "una revalida".

"La superamos trabajando bien en los dos partidos y por eso el descanso de la plantilla el sábado y el domingo era justo y merecido", comentó.

Pascual considera que hay "una parte muy importante del entrenamiento que es, justamente, no entrenar" para "recuperar perfectamente a la gente".

"Con tantos partidos tan seguidos no hay tiempo de recuperarse, pero es cierto que hemos empezado la semana fuerte doblando los entrenamientos ayer y hoy", apostilló.

Ante el encuentro de mañana, el técnico del Barça indicó que está disponible toda la plantilla, excepto los dos lesionados de larga duración: Lasse Andersson y Jure Dolenec.

"En principio pondré un par de jugadores del Barcelona 'B' en la convocatoria, pero no lo voy a decidir hasta mañana mismo, porque nunca sabes qué puede pasar en la plantilla", dijo.

"Encaramos el encuentro de mañana con el objetivo de sumar los dos puntos, porque está claro que la liga Asobal es importante para nosotros y todos los partidos son importante y todos los rivales merecen nuestra atención y el máximo respeto", advirtió el técnico.

En cuanto al rival, Xavi Pascual destacó que el Zamora llega después de lograr un buen resultado en su pista frente al Bidasoa (31-27).

"Tiene jugadores interesantes en la primera línea, buen lanzamiento exterior y aunque esté en la zona baja de la tabla llevan tres o cuatro jornadas con resultados interesantes", concluyó.