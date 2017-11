Cashman celebrará el premio del Ejecutivo del Año con una entrevista a Beltrán

Nueva York, 28 nov (EFE).- Los Yanquis de Nueva York volvieron a ser el centro de atención dentro del béisbol de las Grandes Ligas con el nombramiento de su gerente general Brian Cashman como el Ejecutivo del Año en la Americana y la entrevista programada con el expelotero puertorriqueño Carlos Beltrán de cara a buscar al próximo piloto del equipo.

La gestión de Cashman con los jóvenes valores que han destacado en la plantilla del equipo permitió a los Bombarderos del Bronx volver a la competición de los playoffs y alcanzar la Serie de Campeonato de la Americana que perdieron ante los Astros de Houston, actuales campeones del "Clásico de Otoño".

Como máximo responsable del Departamento de Operaciones de los Yanquis, los Bombarderos del Bronx se proyectan como uno de los equipos a vencer la próxima temporada en el Joven Circuito.

Pero para ello antes tendrán que definir al profesional que se encargue de llevar adelante el nuevo proyecto de los Yanquis como manejador del equipo, puesto que está vacante desde que al concluir la Serie de Campeonato despidieron al Joe Girardi, que llevaba 10 años en el puesto.

Uno de los candidatos a ocuparlo es Beltrán, quien hace menos de un mes conseguía su primer título de la Serie Mundial como jugador de los Astros, y ahora se ha unido a un amplio grupo de candidatos para dirigir a los Yankees a partir del 2018.

Beltrán estará el miércoles en el Yankee Stadium como el sexto candidato en entrevistarse de manera formal con Cashman y otros ejecutivos, de acuerdo a la información ofrecida por Steve Phillips de SiriusXM.

El extoletero boricua, quien logró 435 cuadrangulares en una carrera de 20 años como profesional, ha expresado su interés en convertirse en manejador a nivel de Grandes Ligas.

"Con la experiencia que tengo en el béisbol, el tiempo que he jugado y los diferentes equipos por los que he jugado, he tenido la oportunidad de ver diferentes maneras de hacer las cosas en el clubhouse para los jugadores", declaró Beltrán recientemente. "Se cómo motivarlos, hacer un impacto que les permita mejorar y por lo tanto me encantaría tener esa oportunidad".

Beltrán, de 40 años, podría cumplir un papel clave en un área que buscan los Yanquis y es la de la comunicación con los jugadores.

El propio Cashman afirmó que el equipo neoyorquino decidió no renovarle el contrato a Girardi por problemas de "comunicación y entendimiento" en el vestuario.

Beltrán, con quien Cashman afirma tiene una buena amistad, desde que formó parte de la plantilla de los Yanquis, luce como alguien que no tendría esos problemas.

El veterano era considerado como una especie de "jugador-coach" de manera extraoficial en varios de sus equipos del pasado reciente, incluyendo la edición de los Astros del 2017.

En Houston, con frecuencia Beltrán hizo de enlace entre el departamento de analítica y los jugadores en el vestuario, mientras que cuando estuvo con los Yanquis desde el 2014 al 2016 fue reconocido por ser una influencia positiva para los jóvenes del equipo, dentro y fuera del terreno de juego.

"Tenía cualidades de liderazgo, no hay dudas de eso", admitió Cashman durante las Reuniones de los Gerentes Generales este mes en Orlando. "Siempre ayudaba a todos a que el equipo fuese en la dirección correcta desde la perspectiva de jugador, además de ser bilingüe".

Cashman no ocultó que a Beltrán también le faltan otros elementos que se necesitan para dirigir a un equipo, pero lo más importante es que tiene el respeto de todos los estamentos dentro del deporte del béisbol.

En los entrenamientos del 2016, Beltrán solicitó que su casillero estuviera al lado del del jardinero Aaron Judge, en ese entonces un cotizado prospecto de los Yanquis.

De hecho, Judge era el heredero del puesto de jardinero derecho, justamente la posición defensiva en la que se desempeña el boricua, y ha reconocido que sus consejos y perspectiva como profesional le ayudó muchísimo.

Aunque Beltrán ha dicho que desea ahora ya retirado como jugador tener más tiempo para dedicar a su familia, el hecho de mantener la residencia en Nueva York, es factor que puede beneficiarle, como el haber tenido siempre palabras de agradecimiento por todo lo que hicieron los Yanquis con él y sus seres queridos.

Ahora tendrá la oportunidad de expresar sus conocimientos ante unos directivos que ya han entrevistado a profesionales como el entrenador del equipo Rob Thomson, además de Eric Wedge, el curazoleño Hensley Meulens, Aaron Boone y Chris Woodard.

Los Yanquis después de valorar los conocimientos de Beltrán también esperan entrevistar a Jerry Hairston Jr., otro exjugador de los Yanquis.