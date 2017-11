Lleida y Formentera dan la campanada tras eliminar a R. Sociedad y Athletic

Madrid, 29 nov (EFE).- El Lleida y el Formentera, conjuntos de la Segunda División B, protagonizaron la grandes sorpresas de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, tras eliminar de la competición a la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao al imponerse este miércoles en Anoeta (2-3) y San Mamés (0-1), respectivamente.

Sorpresa a la que no dieron pie ni el Barcelona, que selló su pase a los octavos con una nueva goleada (5-0) al Murcia, ni el Atlético de Madrid, que derrotó por (3-0) al Elche, así como el Sevilla, que se impuso sin dificultades por (4-0) al Cartagena.

Victorias que quedaron eclipsadas por la sorprendente victoria del Lleida, que remontó el 0-1 de la ida, tras imponerse este miércoles por 2-3 a la Real Sociedad, en un encuentro en el que los catalanes perdían por 2-0 a los 55 minutos.

Pero ni los goles de Diego Llorente, que abrió el marcador para los donostiarras a los 24 minutos, ni de Juanmi, que pareció sentenciar la eliminatoria, al firmar el momentáneo 2-0 a los 34 minutos, desanimaron al Lleida.

De hecho, los ilerdenses, que ocupan en estos momentos la undécima plaza en el grupo tercero de la Segunda División B, igualaron en un visto y no visto la contienda con los tantos de Aitor Muñoz (m.56) y de Manu Molina, que estableció el 2-2 a los 59 minutos de penalti.

Una remontada que se encargó de finalizar el jovencísimo Bojan Radulovic, de tan sólo 17 años, que apenas diez minutos después de entrar en el terreno de juego, firmó en el 87 el definitivo 2-3 que selló el pase del Lleida a la siguiente ronda.

"El míster me dijo que presionara, que corriera y que marcase un gol y eso es lo que he hecho, en la primera que he tenido he marcado", señaló un todavía incrédulo Radulovic a la conclusión del partido en declaraciones a BeIN Sports.

Si inesperada fue la eliminación de la Real Sociedad, no menos impactante lo fue la del Athletic de Bilbao, que se vio apeado de la competición por el Formentera con un gol de cabeza de Álvaro Muñiz (0-1) en el tiempo de prolongación.

El conjunto balear que ya logró empatar (1-1) en el partido de ida, completó su gesta en un escenario mítico como el estadio de San Mamés, gracias a un lanzamiento de córner a los 96 minutos de juego que cabeceó a las redes Álvaro Muñiz.

Un gol que castigó la falta del acierto del Athletic de Bilbao que desperdició varias claras ocasiones de adelantarse en el marcador, todo lo contrario que el Formentera, que aprovechó la suya en el tiempo de prolongación para protagonizar una de las grandes sorpresas de la Copa.

Sorpresa que nunca estuvo en disposición de poder, ni tan siquiera soñar, el Murcia, que tras caer por 0-3 en el choque de ida, este miércoles encajó cinco tantos (5-0) en su visita al Camp Nou ante un Barcelona que dio minutos a su "segunda unidad".

Una oportunidad que no desaprovecharon jugadores como Aleix Vidal o Paco Alcácer, que ya marcó en el encuentro de ida, aunque si alguien aprovechó los minutos concedidos por Ernesto Valverde fue el delantero del Barcelona B Jose Arnáiz.

El jugador talaverano, que también anotó en el partido de ida, no desaprovechó una excelente asistencia de tacón de Denis Suárez, uno de los destacados del partido, para cerrar a los 79 minutos la goleada azulgrana.

Tampoco paso ningún apuro el Atlético de Madrid, que despejó cualquier tipo de dudas, tras el inquietante 1-1 de la ida, al imponerse este miércoles por 3-0 al Elche, en un encuentro en el que Fernando Torres reivindicó su faceta como goleador.

Torres, que hasta el momento no había anotado ni un solo tanto en el presente campeonato, acabó con su sequía goleadora, tras firmar un doblete ante el conjunto ilicitano.

Dos goles anotó también el delantero del Sevilla Wissam Ben Yedder, que encarriló el triunfo del conjunto andaluz con un doblete en los primeros seis minutos de juego, que condenó al Cartagena a una nueva contundente derrota.

Si en la ida el Sevilla se impuso por 0-3 al conjunto murciano, este miércoles los andaluces lograron un gol más, tras imponerse por 4-0 al Cartagena, en un duelo en el que además de Ben Yedder anotaron para los locales el brasileño Ganso y el argentino Joaquín Correa, que firmó en el 66 el definitivo 4-0.

Igualmente estará en los octavos de final el Las Palmas, que hizo valer el 1-4 que logró en el encuentro de ida, tras perder este miércoles por 2-3 ante un Deportivo que soñó con la remontada.

Especialmente, tras situarse a los 80 minutos de juego con una ventaja de 1-3, gracias al segundo gol de Borja Valle. Esperanzas con las que se encargó de acabar el francés Loic Remy, que ya en el tiempo de prolongación estableció el definitivo 2-3 que ratificaba la clasificación del Las Palmas.

Un billete para los octavos de final que salió caro para el conjunto canario, que vio como Vitolo tuvo que abandonar poco antes del final del primer tiempo el terreno de juego entre lágrimas y lesionado por una dolencia muscular.