Nuevos rostros, el mismo espíritu "guerrero"

Madrid, 1 dic (EFE).- La selección española femenina de balonmano afronta el Mundial que arranca esta noche en Alemania con un renovadísimo equipo, pero con el mismo espíritu "guerrero" y el carácter competitivo que ha permitido al conjunto español ganarse un nombre entre la elite internacional en los últimos años.

"La esencia no se pierde, la esencia se mantiene. Es un legado que persiste y, aunque algunas jugadoras ya no estén presentes en el grupo, el espíritu no se pierde. Somos muy competitivas, siempre hemos sido superluchadoras y esa línea se mantiene", recalcó la portera Silvia Navarro.

Ella es una de las nueve jugadoras que repiten con relación al equipo que disputó el pasado año el Europeo en Suecia en una revolucionaria lista en la que figuran hasta siete debutantes en una gran competición internacional.

La central Silvia Arderius, la pivote Paula García, las laterales Ivet Musons y Almudena Rodríguez, así como las extremos Jennifer Gutiérrez y Maitane Etxeberria dotarán de una nueva vitalidad a una selección en la que ya no figuran jugadoras clave en los últimos años como Marta Mangué y Macarena Aguilar.

Entre los nuevos rostros destaca el de la jovencísima Sayna Mbengue, de tan solo 19 años, que completará la lista de diecisiete jugadoras con las que finalmente Carlos Viver afrontará el Campeonato del Mundo.

Esta decisión abrirá al preparador español, que también debutará en un gran torneo internacional tras hacerse cargo de las "guerreras" el pasado mes de febrero, la posibilidad de realizar algún cambio durante la competición, ya que el reglamento permite inscribir a tan sólo dieciséis jugadoras.

Un profundo relevo generacional que dotará de una especial trascendencia al papel de jugadoras como la extremo Carmen Martín, la lateral Alexandrina Cabral y, sobre todo, a la central Nerea Pena.

Asentada definitivamente en la dirección del equipo, tras la apuesta de decidida de Carlos Viver de contar con dos zurdas - Mireya González y Almudena Rodríguez- en el lateral derecho, la jugadora del Rail Cargo húngaro será el eje sobre el que gire el ataque del equipo español.

Igualmente decisiva será la actuación de la pareja que conforman las porteras Silvia Navarro y Darly Zoqbi, sostén de una defensa a la que Carlos Viver ha tratado de dotar desde su llegada de la máxima agresividad.

Con estos mimbres España tratará de alcanzar los cuartos de final, el objetivo mínimo que las "guerreras" se plantean en un torneo, en el que recalcó Carlos Viver, la selección "no descarta nada".

"Está claro que como tengamos alguna mediana posibilidad vamos a pelear por ella, porque yo no descarto nada, pero si ponemos los pies en el suelo, en el momento en el que estamos creo que deberíamos ser conscientes de que estar entre los diez primeros no sería ningún fracaso", indicó el seleccionador español.

Para ello, la selección española deberá superar antes una complicada primera fase, en la que se medirá con Angola, Paraguay, Rumanía, Francia y Eslovenia.

"Es importante entrar bien en el campeonato. Tenemos esos dos primeros partidos con Angola y Paraguay en los que si cumplimos con nuestro trabajo, y eso es algo que nos debemos exigir, nos plantaríamos en una situación para soñar, al igual que si tropezamos en alguno de ellos la cosa se complicaría mucho", indicó Viver.

En octavos de final España podría cruzarse con potencias de la talla de Noruega, vigente campeona mundial y europea, Suecia, Hungría o Polonia.

Todo un reto que marcará el destino de esta nueva hornada de "guerreras" en un Mundial, en el que España quiere demostrar que tiene presente y futuro para seguir planteando batalla a los grandes del balonmano femenino internacional.