Jon Rahm sueña con ´una Ryder Cup´ y ´una medalla de oro´ en Tokio 2020

Getxo (Bizkaia), 2 dic (EFE).- El español Jon Rahm, cuarto en el ránking mundial al final de su primer año como golfista profesional, confiesa en una entrevista a EFE su deseo de conseguir "una Ryder" Cup y "una medalla de oro" olímpica en Tokio 2020.

Dejando clara su admiración por los grandes campeones internacionales y españoles de la historia, el vizcaíno de Barrika también expresa su intención de dejar huella y legado en su carrera "como los grandes", es decir, llevando el golf "al siguiente nivel".

Pregunta: ¿Como calificaría su primer año profesional?

R: De formidable.

P: De 2018, ¿qué espera?

R: Espero por ganar otra vez. ¿Qué? Un torneo. A ver si pasa como el año pasado, que lo gano a principios de temporada y cojo confianza. Este año ha sido muy bueno, el año que viene es otro nuevo que será un poco distinto, pero esperemos que pueda seguir jugando bien y dándome más oportunidades.

P: ¿Le sorprendería ganar un grande?

R: Hombre, no me sorprendería porque quiero, pero sé que es muy complicado.

P: Capacitado ya se ha visto..

R: Me veo capacitado, sí.

P: Estamos en la Real Sociedad de Golf de Neguri, un campo al que le tiene especial cariño ¿no?

R: Yo empecé en Larrabea y Larrabea siempre será mi club pero Neguri me parece un gran campo. Uno de mis favoritos en el mundo, si no es el favorito.

P: Pero se fue ya de muy joven a Estados Unidos a formarse y a vivir. ¿Qué perfil de jugador se ve, europeo o americano?.

R: Tengo un poco de los dos, pero más americanizado. Un 65 por ciento de americano y un 35 por ciento de europeo.

P: ¿Cree que hay un perfil concreto de jugador español?

R: No, somos todos muy diferentes. Pero sí tengo que decir que todos tenemos buen juego corto. Creo que es la característica.

P: Le voy a pedir que me defina con una palabra a grandes golfistas internacionales y españoles. Empezando por Jack Nicklaus.

R: Héroe.

P: Arnold Palmer.

R: Pionero.

P: Tiger Woods

R: Único.

P: Seve Ballesteros

R: Carismático.

P: José María Olazabal

R: Peleón, muy peleón.

P: Sergio García.

R: Consistente, muy consistente.

P: Jon Rahm.

R: ¿Rahm ...? Explosivo.

P: Uno que tiene cerca en lo afectivo, Phil Mickelson.

R: Versátil.

P: ¿A quiénes ve como rivales para los próximos años?

R: Jordan Spieth, Justin Thomas, Matsuyama, Rickie Fowler, seguro y hay muchísimos más. Los que están arriba en el Top 10 ... y los españoles Rafa (Cabrera-Bello), Sergio, Pablo Larrazabal, Adrián Otaegui, Nacho Elvira, Campillo, Alejandro Cañizares ... me dejo alguno seguro.

P: Por cierto, Otaegui es con usted la nueva savia vasca. ¿Cómo le definiría?.

R: Le conocí hace siete u ocho años, sabía cómo era y seguro que ahora habrá cambiado. Pero en esa época te diría que meticuloso, muy meticuloso.

P: Hace un año se marcó los Juegos Olímpicos de Tokio como uno de sus objetivos. ¿Lo continúa siendo tras su primer año profesional?.

R: Ser olímpico como golfista sería todo un honor. He podido representar a España y ganar Europeos y Mundiales con España y es uno de los mejores sentimientos que hay, una de las mejores emociones que hay cuando eres parte de un equipo. La Ryder es única porque eres parte de un equipo, pero ya cuando representas al país y vas con otros tres compatriotas y vas jugando es diferente, es algo más. Y una medalla de oro es muy diferente, sería todo un orgullo poder ganar una medalla de oro.

P: ¿Una Ryder o una medalla de oro olímpica?.

R: Ehh ... (duda y se ríe antes de responder con contundencia). Las dos.

P: Cuando acabe su carrera, ¿cómo le gustaría ser recordado?

R: Una cosa es cómo consigas lo que consigas deportivamente, pero me gustaría ser recordado como alguien que hizo todo lo posible para que el juego y el deporte del golf creciese lo máximo posible alrededor del mundo, como hizo Seve, como hizo Arnold Palmer, como ha hecho Jack (Nicklaus), como hacen todos los grandes. Me gustaría ser recordado como alguien que llevó el golf al siguiente nivel.

P: ¿Y qué le gustaría haber conseguido?

R: Que hubiese más torneos aquí cerca de casa, un torneo del European Tour en Bizkaia y que más niños empiecen a jugar al golf, que sea más divertido para todos y que tenga más importancia de la que tiene en el país. Con los muchísimos jugadores de golf que ha tenido España y que tiene, estamos a la sombra del fútbol, el baloncesto y otros deportes. Que el golf crezca como deporte. No creo que sea un día número uno pero que esté ahí, que la gente siga las noticias y siga el deporte.

P: Vamos a hablar de otro asunto que le interesa bastante. Su Athletic, que este año no lo está pasando muy bien ¿Cómo lo ve?

R: Pues pasando una mala racha. El cambio de entrenador y el cambio de juego es un poco duro y hay que darle tiempo a todo. Pero yo siempre les veo bien. A veces las cosas no salen. Como deportista entiendo que a veces se trabaja y se trabaja y las cosas no salen. Pero siempre con optimismo. Queda la mitad del año todavía.

P: Hay mucha gente que ha perdido la fe en el equipo. ¿Usted la ha perdido alguna vez?

R: Nunca. La fe no se pierde. Yo simplemente no la pierdo. Sin fe no hay nada.

P: ¿Que le desearía al Athletic en un breve plazo de tiempo?

R: Este año, a ver si puede seguir peleando y meterse en los puestos de Europa, que estaría bien. Y el día 16, que voy al partido, ganar a la Real Sociedad (el derbi vasco).

P: Ya sabemos que es muy de Iribar, muy de Aduriz. Ahora ¿qué joven le ilusiona especialmente con la camiseta rojiblanca?.

R: El pobre (Iker) Muniain, que se ha lesionado otra vez. Y Yeray, con todo lo que ha luchado el pobre, que ojalá esa enfermedad (un cáncer testicular del que recayó y que ya tiene superado) le dé un descanso y pueda demostrarnos lo bueno que es.