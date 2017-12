29-25. El Barça se despide en Nantes de sus opciones de ser primero de grupo

El FC Barcelona Lassa, en un encuentro muy irregular, con demasiados errores defensivos y pérdidas de balón (13 en total), ha caído ante el Nantes, con un Cyril Dumoulin extraordinario en la portería (21 paradas), por 29-25 y se ha despedido de sus opciones de ser primero del grupo A.

Ahora es tercero, empatado con el Rhein Neckar Lowen alemán, a seis puntos del Vardar Skopje, líder, y a tres del Nantes, segundo, cuando restan cuatro jornadas para el final de esta fase, que se para hasta febrero por el Campeonato de Europa de selecciones.

Del encuentro del Barcelona, poco a decir. Demasiados errores y de poco sirvieron los seis goles de Dika Mem, su máximo goleador, y las diez paradas de Gonzalo Pérez de Vargas. Demasiadas lagunas en defensa e intermitencias en ataque, con el central Romain Lagarde superando casi siempre a Raúl Entrerríos y Aron Palmarsson en la dirección de juego de su equipo.

El primer tiempo del Barcelona, especialmente los once minutos finales del período, fueron para olvidar. Y no porque Cyril Dumoulin realizase doce paradas en este período, sino porque un exceso de pérdidas de balón llevó a un punto inédito en el equipo de Xavi Pascual, casi once minutos en blancos, pasando de 10-10 (m.19) a 16-11 al descanso, tras un afortunado tanto de Dika Mem con el crono a cero.

El encuentro empezó a un gran ritmo por ambas partes y la primera laguna azulgrana llegó rápido con un parcial de 4-0 en cinco minutos, de 4-4 (m.6) a 8-4 (m.11), pero la entrada del lateral tunecino Wael Jallouz, con tres tantos casi seguidos y una pena máxima transformada por Valero Rivera lograba igualar de nuevo (9-9, m.18).

A partir de ahí, una verdadera avalancha de pérdidas (7 casi seguidas) dejaban al Barcelona totalmente inoperante en ataque y , por contra, el extremo izquierdo francés Julien Emonet se convertía en una pesadilla para Gonzalo Pérez de Vargas con cuatro tantos casi seguidos, tres de contraataque, llegando un avasallador 16-10 (m.29).

En la segunda mitad Pascual colocó a Raúl Entrerríos de central y Palmarsson de lateral, dando entrada a Aitor Ariño y el joven Aleix Gómez en los extremos y el choque se volvió un constante intercambio de goles, con fallos de la defensa azulgrana, que sacaron de quicio a Gonzalo Pérez de Vargas, que llevaron a una nueva máxima ventaja francesa tras un tanto del pivote bosnio Benjamin Buric (18-11, m.35).

El Barcelona mejoró algo en ataque con efectivas acciones de Raúl Entrerríos y que culminó Mem para dejar el marcador en 23-19 (m.46). La mejoría barcelonista en defensa también empezó a notarse en ataque y una nueva pena máxima transformada por Valero dejaba el marcador en 25-22 (m.51).

El central galo Romain Lagarde volvía a pista para poner orden en el ataque del Nantes y el Barcelona se colocaba en 'cinco-uno' con Entrerríos avanzado y con 26-22 (m.54), pero una pena máxima transformada por el ex azulgrana David Balaguer y un gran tanto de otro ex barcelonista, Edu Gurbindo, sentenciaban el partido (29-24, m.58).

Al Barcelona solo le quedaba mantener el la diferencia de goles de la ida (31-25) y lo lograba con el tanto final de N' Guessan (29-25). Ahora llega el parón por el Europeo de Croacia y restarán cuatro jornadas, pero los de Xavi Pascual, aunque no matemáticamente, se ha despedido de sus opciones de ser primero de grupo y tendrá que echar el resto para poder finalizar segundo.

-- Ficha técnica

29 - HBC Nantes (16+13): Dumoulin ; Balaguer (5,2p), Gurbindo (4), Buric (3), Lagarde (5), Faluvegi (3), Klein (1) - siete inicial- Feliho (-), Lazarov (1), Emonet (4), Matulic (1), Tournat (2), Pechmalbec (-) y Siffert (p.s.).

25 - FC Barcelona (11+14): Conzalo Pérez de Vargas; Víctor Tomás (1), Mem (6), Sorhaindo (-), Palmarsson (2), N' Guessan (2), Valero Rivera (4,2p) -siete inicial- Viran (-), Ariño (-), Syprzak (-), Raúl Entrreríos (4), Alexis Borges (-), Jallouz (4), Aleix Gómez (2) y Ristovski (p.s.).

Arbitros: Andrei Gousko (Bielorrusia) y Siarhei Repkin (Bielorrusia).

Exclusiones: A Gurbindo (m.47) y Pechmalbec (m.59) por el Nantes y a Borges (m.43) por el Barcelona.

Parciales cada cinco minutos: 2-2, 7-4, 9-7, 10-10, 12-10, 16-11 (descanso). 18-11, 21-16, 23-18, 25-21, 26-22 y 29-25 (final).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la décima jornada del Grupo A de la Liga de Campeones 2017-2018 disputado en la Sala Deportiva XXL de Nantes, ante unos 11.000 espectadores, totalmente lleno.