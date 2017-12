Suspenden a Gronkowski con un partido por un golpe intencional a White

Foxborough (Massachusetts, EE.UU.) 4 dic (EFE).- El comité de competición de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) suspendió hoy con un partido sin sueldo al ala cerrada estelar de los Patriots de Nueva Inglaterra Rob Gronkowski por haber propiciado un golpe intencional a destiempo al esquinero Tre'Davious White, de los Bills de Buffalo.

La acción se dio durante el partido que ambos equipos disputaron ayer domingo con victoria a domicilio de los Patriots por 3-23 y White hizo una interceptación al pase del mariscal de campo Tom Brady dirigido a Gronkowski, que consideró que White le había hecho antes interferencia en la jugada.

Gronkowski ya con White en el suelo y el balón controlado se lanzó encima de su cuerpo y su acción fue castigada por los árbitros, pero sin ser expulsado.

La acción de Gronkowski provocó que White fuese colocado en el protocolo de conmociones cerebrales.

La suspensión es la primera que sufre Gronkowski desde que llegó a la NFL en la temporada del 2017 tras ser seleccionado en la segunda ronda del sorteo universitario por los Patriots.

El vicepresidente de operaciones de la NFL, Jon Runyan, fue el encargado de enviarle una carta a Gronkowski en la que le comunica la suspensión debido a las acciones que protagonizó que no fueron "involuntarias" y que no están permitidas dentro del deporte del fútbol americano.

Por su parte, Gronkowski, tras concluir el partido, se disculpó con White por haberle puesto el codo por detrás de la nuca cuando ya estaba en el suelo.

Sin embargo, fuentes cercanas al jugador consideran que Gronkowski tiene previsto apelar la suspensión que le ha sido impuesta.

Mientras que todos los jugadores de los Bills criticaron la acción antideportiva de Gronkowski, que dijo sintió frustración al ver como White mientras le marcaba le agarro por dos veces la camiseta y luego lo empujó, sin que recibiese sanción por parte de los árbitros.

"No entiendo por qué no había un pañuelo y mi acción al final no fue más que frustración", declaró Gronkowski después del partido, después que camino al vestuario protagonizase un breve intercambio de palabras con el árbitro principal Gene Steratore y el juez de línea Gary Arthur.

Gronkowski fue castigado cuatro veces durante el partido --interferencia ofensiva de pase, salida en falso, sujetar y rudeza innecesaria-- por cinco que había tenido en toda la temporada antes del duelo contra los Bills.

Desde el inicio de su carrera ha sido castigado 23 veces que fueron sujetar a la ofensiva y/o interferencia de pase ofensiva. El único en posición de habilidad que ha sido sancionado más veces con esos castigos en el mismo periodo de tiempo es el ala cerrada Jermaine Gresham (29), de los Cardinals de Arizona.

Gronkowski ha sido multado tres veces en su carrera y le ha tocado pagar 26.000 dólares.

Si no prospera su apelación, Gronkowski se perderá el partido del próximo lunes, correspondiente a la Semana 14, que los Patriots van a disputar de visitantes ante los Dolphins de Miami.