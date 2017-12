Los Yanquis ya trabajan en la formación de una alineación excepcional

Orlando (EE.UU.), 12 dic (EFE).- La llegada sorpresa del toletero Giancarlo Stanton a los Yanquis de Nueva York han convertido a los Bombarderos del Bronx en los grandes triunfadores de las reuniones invernales que se celebran en Orlando y ahora ya se habla de cual podría ser la alineación ideal que presenten cuando llegue la nueva temporada.

Nadie duda que los Yanquis con la incorporación de Stanton tendrán todas las opciones que deseen para ser una ofensiva demoledora, algo que también sabe el gerente general del equipo neoyorquino, Brian Cashman, quien admitió que a medida que se acercaba el cierre de su fichaje ya lo valoraba con la gran promesa del equipo, el también toletero Aaron Jugde.

Cashman le explicó a Judge cómo podría funcionar una posible rotación entre él y Stanton en el jardín derecho y el puesto de bateador designado.

También le sugirió la posibilidad de que uno de ellos, o ambos, podía jugar de vez en cuando en el jardín izquierdo, un puesto que según el propio Cashman ocupará regularmente Brett Gardner.

La respuesta de Judge a Cashman fue que tener a un pelotero como Stanton sería "grandioso" y que lo único que importaba era hacer las cosas necesarias para ganar, por lo que ayudaría al equipo de la manera que fuese.

Mientras tanto, cuando el nuevo manejador de los Yanquis, el novato Aaron Boone, reconoció que con Stanton, Judge y el receptor dominicano Gary Sánchez dentro de la plantilla formar una novena titular no sería nada difícil.

Además dijo estar entusiasmado de poner colocar en el Día Inaugural un orden de bateo con Stanton, Judge y Sánchez en el orden de bateo.

"Claro que puedes hacerlo", valoró Boone sobre la posibilidad de colocarlos en fila. "Esa es una de las cosas que vamos a analizar. ¿Cómo sigue mejorando Greg Bird? ¿Quién lanza por el otro equipo? ¿Queremos a un zurdo en medio de estos tres? Es una posibilidad, y no tendría ningún problema en hacerlo si creemos que lo mejor es poner a estos tres juntos. Pienso que vamos a estar bien".

Mientras que en otras oportunidades, Boone también podría utilizar a los bateadores zurdos Bird y el holandés Didi Gregorius para romper su formación de poderosos derechos, con el ambidextro Aaron Hicks ofreciéndole flexibilidad adicional.

Cashman afirmó que los Yanquis no estaban preparados todavía para nombrar al segunda base que reemplazará al dominicano Starlin Castro, incluido en el traspaso de Stanton, pero mencionó a los venezolanos Thairo Estrada, Gleyber Torres y Ronald Torreyes, además de Tyler Wade, como candidatos que ya son parte de la organización.

Ante tanta calidad dentro de la plantilla, Boone no tendrá ningún problema para formar la que salga como favorita a alcanzar la fase fina y luchar por la Serie Mundial.

Otro factor a tener en cuenta será el hecho de lo amplio del Yankee Stadium por el jardín izquierdo, lo que significa que probablemente Stanton y Judge jueguen la mayor parte del tiempo en el jardín derecho.

Stanton ha disputado 942 encuentros en dicha posición, uno en el bosque central y ninguno en el izquierdo. Ha sido bateador designado en 13 ocasiones.

"Por mí, está bien", adelantó Stanton. "Me puedo mover en cualquier posición. Donde me necesiten voy a estar bien. Siempre me ha gustado ser designado y lo he hecho en el pasado cuando hemos enfrentado a equipos de la Liga Americana".

Judge ha jugado en el jardín derecho en 168 partidos y no ha actuado nunca en el central ni el izquierdo desde que llegó al béisbol profesional.

Sin embargo, fue seleccionado en el sorteo aficionado como jardinero central, posición que jugó en Fresno State University, donde se formó.

Judge también ha sido designado de los Yanquis en 11 oportunidades en su temporada de novato, en la que se convirtió en el ganador del premio de Novato del Año.