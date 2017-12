Eguibar: "Antes, a mi madre le decía que buscase las carreras por internet"

Tschagguns (Vorarlberg, Austria), 15 dic (EFE).- El español Lucas Eguibar, que en los próximos Juegos Olímpicos de PyeongChang (Corea del Sur) aspirará a medalla, declaró a EFE en Austria, donde este fin de semana disputa las pruebas de Copa del Mundo de boardercross de snowboard, que antes le tenía que decir a su madre que buscase las carreras por internet y que ahora las puede ver en televisión.

El campeón vasco, que explicó que sus éxitos no le añaden más presión, ya que ésta se la mete él "mismo, porque" es el "primero que quiere ganar" se expresó de esta manera en una entrevista con Efe que tuvo lugar en la localidad austriaca de Tschagguns (Vorarlberg) al ser preguntado si no teme que sus éxitos -ganó la Copa del Mundo de 'boardercross' de snowboard hace tres temporadas y fue doble subcampeón del mundo este año, en los Mundiales de Sierra Nevada (Granada)- puedan llegar a ser un arma de doble filo.

"No, no creo que sea así. Yo lo llevo muy bien. Me gusta que se nos reconozca todo el trabajo que hacemos y que se siga nuestro deporte", afirmó.

"Yo cuando empecé, la gente no sabía lo que era esto; y aunque ahora siga habiendo mucha gente que no sabe lo que es el 'boardercross' hay muchas carreras que se pueden ver en la televisión en España", explicó 'Luki', nacido en San Sebastián hace 23 años.

"Hace años le tenía que decir a mi madre que buscara televisiones francesas o austriacas por internet para ver las carreras en las que yo competía. Ahora, en España ya se pueden ver casi todas las carreras por televisión. Y hasta hemos tenido el Mundial en casa, en Sierra Nevada. Yo estoy muy contento con esta situación. No me preocupa nada. Al contrario"

"La gente, obviamente, viendo lo que ha pasado estos años, quiere que ganemos más cosas. Pero el primero que se exige a sí mismo soy yo. Yo soy el primero que quiero ganar. Y así va a ser siempre", explicó a Efe Eguibar, que el pasado miércoles acabó tercero en Val Thorens (Francia), donde firmó su noveno podio en la Copa del Mundo, en la que cuenta dos triunfos.

Eguibar opinó sobre los son sus principales rivales -tanto en Copa del Mundo como en Juegos- al margen de su compatriota el ceutí de la federación andaluza Regino Hernández, con el que en los pasados Mundiales de Sierra Nevada (Granada) ganó la plata intercontinental en el boardercross por equipos.

"A (Alex) Pullin (australiano, doble campeón mundial y líder de la Copa del Mundo) le veo muy bien. En Argentina lo hizo fantástico, ganó las dos pruebas. Y en Val Thorens se metió en la semifinal. Pasó con algo de suerte, porque adelantó a Regino en la última curva. Pero Pullin siempre está arriba", opinó

"(El francés Pierre) Vaultier (actual campeón olímpico y mundial; y ganador de la última edición de la Copa del Mundo) no es que destacase, pero estuvo ahí. Y en Val Thorens, también. Luego están los alemanes, que habría que tenerlos en cuenta, pero en Francia acertaron con las ceras (Paul Berg ganó la prueba en Val Thorens y Konstantin Chad fue cuarto)", explicó a Efe en Austria Lucas Eguibar.