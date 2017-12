Eguibar: "Cuando más cómodo iba, nos hemos chocado"

Silvretta-Montafon (Austria), 16 dic (EFE).- El español Lucas Eguibar, doble subcampeón del mundo de boardercross de snowboard en los Mundiales de Sierra Nevada, que este sábado quedó eliminado en octavos de final de la prueba de la Copa del Mundo de esa disciplina de Montafon (Austria), explicó a EFE que "cuando más cómodo iba" es cuando se chocó con el estadounidense Hagen Kearney.

"Cuando más cómodo me empezaba a sentir y más rápido iba es cuando nos hemos chocado. Iba muy deprisa, él entró por la izquierda; y entonces nos hemos ido al suelo los dos ", comentó el campeón guipuzcoano sobre su accidente con Kearney, ganador en Montafon el año pasado.

"Me duele un poco la cabeza del golpe, se me ha roto el casco, pero estoy bien. Sí me he quedado un poco fastidiado, porque cuando mejor me estaba sintiendo me ha pasado esto", declaró a Efe Eguibar en la zona de meta de la Silvretta-Montafon.

'Luki', nacido hace 23 años en San Sebastián, intentará repetir este domingo la victoria que logró el año pasado junto a su compatriota Regino Hernández, ceutí de la federación andaluza, que este sábado acabó undécimo en Austria.